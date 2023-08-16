В ОП розповіли, який порт на Одещині вночі атакувала Росія

Керівник Офісу президента Андрій Єрмакк повідомив, який порт на Одещині вночі атакувала російська окупаційна армія.

За його словами, порт Рені в Одеській області був атакований Росією в ніч на 16 серпня. Внаслідок атаки дронів є руйнування на території порту.

Про це він повідомив у Telegram, передає НСН.

Територія ДП Ренійський МТП. Внаслідок влучання російського БПЛА в два металевих склади ангарного типу виникло загорання 2-х тракторів та виявлено загорання шроту у поруч розташованому складі на площі 10 м2. Загиблих та постраждалих немає, написав він.

Міський голова Рені Ігор Плєхов у коментарі місцевим ЗМІ повідомив, що постраждала будівля старого елеватора, частина силосів та складів для зберігання зернових трьох портових операторів. Зруйновано новий склад під зерно, який був уже майже добудований одним із місцевих підприємців. Днями його повинні були ввести в експлуатацію.

Критичних загорянь не було, у порту працює МНС. Пошкоджень житлових будинків у місті немає, сказав він.

Варто зазначити, що морський торговий порт Рені розташований на лівому березі річки Дунай, поблизу кордону з Румунією.

Цей порт є важливим транспортним вузлом, там працює не лише річковий, але морський, автомобільний та залізничний транспорт.

Ще подробиці про нічну атаку на Одеську область ми писали ТУТ.

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