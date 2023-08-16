На Херсонщині окупанти збираються зняти постановне відео про нібито «знищення українських диверсантів» – Генштаб

На Херсонщині окупанти готуються до зйомок пропагандистського ролика, який покаже нібито «знищення українських диверсантів». Насправді ж на відео будуть російські солдати.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 16 серпня, передає НСН.

«На тлі зниження бойового духу особового складу військових підрозділів окупаційних військ командування ворога все частіше вдається до постановних зйомок своїх успіхів», зазначили там.

Так, у тимчасово окупованому селі Козачі Лагері Херсонської області помітили підготовку до проведення зйомок російською знімальною групою пропагандистського відео.

Сюжет передбачає, що пропагандисти покажуть «знищення 150 військовослужбовців української диверсійно-розвідувальної групи в місцевому сільському будинку культури».

Однак, як стверджує Генштаб, у цій будівлі станом на 13 серпня цього року перебував особовий склад окупаційних військ. Так, там було до 25 військовослужбовців армії рф із-поміж колишніх ув’язнених.

Раніше ми писали, що внаслідок російської атаки на Херсонську область у Широкій Балці загинула родина.

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