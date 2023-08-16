ОФІЦІЙНО: ЗСУ звільнили Урожайне!

ЗСУ звільнили Урожайне Донецької області. Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр вранці 16 серпня, передає НСН.

За словами Маляр, наші оборонці закрпіплюються на рубежах, а оборонні дії тривають.

Урожайне звільнили. Наші оборонці закріплюються на рубежах. Наступальні дії тривають, – написала Ганна Маляр у своєму Телеграм

Нагадаємо, перед цим ЗСУ звільнили Старомайорське. Повідомлялося, що звільнення цього села має велике значення для подальших наступальних дій.

ЗСУ звільнили Урожайне: мапа

У ранковому зведенні 16 серпня Генштаб ЗСУ повідомляє, що на Шахтарському напрямку ворог здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення в районі Урожайного Донецької області. Завдав авіаційних ударів в районах Великої Новосілки, Макарівки, Старомайорського та Урожайного Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Богоявленка, Золота Нива, Урожайне, Благодатне, Нескучне та Рівнопіль Донецької області.

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