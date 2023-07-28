Контрнаступ ЗСУ триває. Як повідомлялося 27 липня, Україна звільнила Старомайорське на Донеччині. Першим про це повідомив президент Зеленський, оприлюднивши відео з українськими захисниками у звільненому селі, передає НСН.

«35 бригада, а також батальйон… тероборони «Арій», виконуючи завдання, звільнили село Старомайорське», – розповіли військові «Після того, як останній окупант залишив село, українські захисники офіційно розгорнули український прапор на деокупованій території. Слава Україні! Слава морській піхоті», – зазначили Захисники

Український лідер емоційно підписав відеоролик: «Наш південь! Наші хлопці! Слава Україні!».

«Я дякую всім, хто бʼється заради України! Дякую за звільнення Старомайорського. Хлопці, іще раз вас вітаю», – додав президент у вечірньому зверненні

Цю інформацію підтвердила заступник міністра оборони Ганна Маляр.

«Старомайорське Донецької області – звільнили. Зараз наші оборонці продовжують зачищати населений пункт», – написала вона

Як звільняли Старомайорське, показала 35-а окрема бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського.

Село Старомайорське знаходиться у Великоновосілківській селищнійгромаді Волноваського району: мапа

Україна звільнила Старомайорське – чому це важливо

Українські захисники звільнили село Старомайорське на Донеччині. Так для ЗСУ відкриваються перспективи рухатися далі.

Про це 24 Каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Він зауважив, що так українська армія зможе блокувати можливості ворога, аби він не зміг повернути позиції.

“Старомайорське – чому та довго йшли бої, тому що там були укріплені позиції ворога. На цьому напрямку ледь не кожен населений пункт, ледь не кожне село – це невеликий укріпрайон”, – розповів Мусієнко

Окупанти укріплюються та барикадуються в різних приміщеннях і створюють потужні опорні пункти. Звідти росіяни ведуть вогонь, також працює артилерія.

У Старомайорському є висоти, де ворог тримав свою артилерію й блокував просування ЗСУ. Окупанти після втрати висот закріплюються за ними. А це дає можливість українській армії збільшувати площу та дальність ураження росіян своєю артилерією.

“Це відкриває шлях на Старомлинівку – це такий укріпрайон, який залишається у ворога на цьому напрямку”, – сказав керівник Центру військово-правових досліджень

Враховуючи географічні особливості, там є висоти, де ворог зосереджує свою артилерію. Її кількість поступово зменшують Сили оборони України.

“Але вона все ще там є. Це становить ще проблеми та виклики для наших сил. І зараз тепер ключове після Старомайорського – це буде якраз рух на Старомлинівку та встановлення контролю за цими висотами”, – додав Олександр Мусієнко

Контроль висот на Старомлинівському напрямку фактично дає можливість закріпити там українську артилерію та завдавати ударів по росіянах за цим населеним пунктом.

А тоді все – оперативний простір. Далі лінія оборони ворога на цьому напрямку закінчуються. І в українських військ з’являється можливість просунутися далі на Південь – ближче до Азовського моря, Маріуполя, навколишніх населених пунктів, – наголосив керівник Центру військово-правових досліджень

З цієї причини звільнення Старомайорського і важливе. Це по суті точка, де ЗСУ проривають лінію оборони росіян. Окупанти вимушені відходити до районів Старомлинівки. Звідти їх вже треба вибивати, а це теж непросто.

За різними сценаріями, бої можуть тривати від кількох годин до тижня. А можливо, навіть і більше. Усе залежить від того, скільки часу треба українським захисникам, аби вибити росіян. Адже ворог має укріплені позиції.

“Це ще не означає, що зараз одразу перспективи для стрімкого ривка та прориву. Після того, як вдасться вже взяти Старомлинівку й знести артилерією там будь-які позиції ворога, тоді – вже так. Старомайорське на цьому шляху – дійсно важливий населений пункт”, – сказав Мусієнко

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