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З’явилися фото родини, яку вбили окупанти на Херсонщині 13 серпня: подробиці трагедії

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З’явилися фото родини, яку вбили окупанти на Херсонщині 13 серпня, і подробиці трагедії
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Щодня в Україні гинуть люди від російських снарядів. Ми не встигаємо оплакувати жертви, як вже з’являються нові – знову і знову. Ця трагедія сколихнула усю країну, адже загинула ціла сім’я. У тому числі двоє дітей – 11-річний хлопчик і 23-денна дівчинка. Оприлюднено фото родини, яку вбили окупанти на Херсонщині 13 серпня. Світлини і подробиці трагедії опублікувало видання Обозрєватєль, передає НСН.

Все сталося у селі Широка Балка в неділю вранці 13 серпня. Родина з дітьми намагалася сховатися від російських снарядів. Люди побігли до сусіда-пенсіонера, щоб сховатися в укриття. Проте не встигли. Разом із ними загинув і господар укриття. Старший хлопчик ще деякий час був живий і кликав маму. Проте і його не вдалося врятувати…

Вранці в неділю 13 серпня росіяни розпочали обстріл правого берега Херсонської області. Стріляли по кількох селах, під вогонь потрапила і Широка Балка – пише Обозрєватєль.

39-річна багатодітна мама Леся Конищева з новонародженою Софією, тато – 32-річний Дмитро Чухрай, 11-річний син Лесі Артем побігли до сусіда, пенсіонера Юрія Валентиновича Папушникова.

“У цього пенсіонера був хороший підвал, під час окупації вони теж там рятувалися. Тому вони й кинулися до нього, у них навіть була хвіртка у паркані, щоб можна було без перешкод дійти до нього. Але не встигли добігти до самого укриття. Їх усіх знайшли у дворі Юрія Валентиновича, між сараєм і будинком, прямо туди прилетів снаряд, відкопали Артема, він ще був живий, але стан у хлопчика був важким, він отримав осколкові поранення в груди і щелепу. Він увесь час намагався встати, кликав маму, плакав. Його заспокоювали, поки чекали швидку. Лікарі робили все що могли, але вдень Артем помер”, – розповіла сестра Лесі Інна

Леся з Дмитром та маленька Софія зазнали тяжких поранень у голову, у них не було жодних шансів.

Леся Конищева – багатодітна мати.

З’явилися фото родини, яку вбили окупанти на Херсонщині 13 серпня, і подробиці трагедії

Крім Софійки та Артема, у неї є ще троє доросліших дітей: 16-річна донька Ірина, яка живе із бабусею на більш безпечній території – їх вдалося умовити виїхати, а також 18-річна Катя та 20-річний син Рома, які зараз живуть у Європі. Катя навчається та підпрацьовує, а Рома працює у Польщі.

“Ще 10 серпня Катя хотіла поїхати додому до мами, але ми її не пустили, як відчували. А Леся не хотіла виїжджати, бо там велике господарство в них. Дві корови, кози, поросята, город – все треба доглядати, щоб годувати сім’ю”, – каже Інна.

Артему у вересні мало виповнитися 12 років, він школяр, але через війну навчався онлайн.

З’явилися фото родини, яку вбили окупанти на Херсонщині 13 серпня, і подробиці трагедії

Маленька Софійка народилася 22 липня, її навіть офіційно не встигли зареєструвати, тому вона записана на прізвище мами, як це зазвичай оформлюють у пологовому будинку.

“Вони якраз того ранку поїхали до центру села, щоб домовитися про реєстрацію доньки. Потрібно було у вівторок їхати до Миколаєва, оформлювати на неї документи. Повернулися додому і почався обстріл”, – каже Інна

З’явилися фото родини, яку вбили окупанти на Херсонщині 13 серпня, і подробиці трагедії

Про загиблих кажуть, що це звичайні працьовиті люди. Леся до повномасштабного вторгнення підпрацьовувала де могла – на місцевому підприємстві, в магазині. Дмитро працював у бригаді на виноградниках.

З’явилися фото родини, яку вбили окупанти на Херсонщині 13 серпня, і подробиці трагедії

“Виїжджати вони нікуди не збиралися. Коли село було під окупацією, теж жили тут. Потім Широку Балку звільнили і люди почали повертатися у свої будинки. Зараз тут довкола часто стріляють орки. Буває, що два дні поспіль б’ють, а буває кілька тижнів тиша. В одному селі неподалік загинула жінка. А в нас тут уперше таке, щоб загинули люди, та ще й родина”, – каже місцева мешканка

Загалом у той страшний день у громаді загинуло семеро людей. У селі Станіслав від обстрілу загинули місцевий пастор християнської церкви Микола Тачишвілі та ще один чоловік. На Херсонщині оголошували день жалоби.

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