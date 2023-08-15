З’явилися фото родини, яку вбили окупанти на Херсонщині 13 серпня: подробиці трагедії

Щодня в Україні гинуть люди від російських снарядів. Ми не встигаємо оплакувати жертви, як вже з’являються нові – знову і знову. Ця трагедія сколихнула усю країну, адже загинула ціла сім’я. У тому числі двоє дітей – 11-річний хлопчик і 23-денна дівчинка. Оприлюднено фото родини, яку вбили окупанти на Херсонщині 13 серпня. Світлини і подробиці трагедії опублікувало видання Обозрєватєль, передає НСН.

Все сталося у селі Широка Балка в неділю вранці 13 серпня. Родина з дітьми намагалася сховатися від російських снарядів. Люди побігли до сусіда-пенсіонера, щоб сховатися в укриття. Проте не встигли. Разом із ними загинув і господар укриття. Старший хлопчик ще деякий час був живий і кликав маму. Проте і його не вдалося врятувати…

Вранці в неділю 13 серпня росіяни розпочали обстріл правого берега Херсонської області. Стріляли по кількох селах, під вогонь потрапила і Широка Балка – пише Обозрєватєль.

39-річна багатодітна мама Леся Конищева з новонародженою Софією, тато – 32-річний Дмитро Чухрай, 11-річний син Лесі Артем побігли до сусіда, пенсіонера Юрія Валентиновича Папушникова.

“У цього пенсіонера був хороший підвал, під час окупації вони теж там рятувалися. Тому вони й кинулися до нього, у них навіть була хвіртка у паркані, щоб можна було без перешкод дійти до нього. Але не встигли добігти до самого укриття. Їх усіх знайшли у дворі Юрія Валентиновича, між сараєм і будинком, прямо туди прилетів снаряд, відкопали Артема, він ще був живий, але стан у хлопчика був важким, він отримав осколкові поранення в груди і щелепу. Він увесь час намагався встати, кликав маму, плакав. Його заспокоювали, поки чекали швидку. Лікарі робили все що могли, але вдень Артем помер”, – розповіла сестра Лесі Інна

Леся з Дмитром та маленька Софія зазнали тяжких поранень у голову, у них не було жодних шансів.

Леся Конищева – багатодітна мати.

Крім Софійки та Артема, у неї є ще троє доросліших дітей: 16-річна донька Ірина, яка живе із бабусею на більш безпечній території – їх вдалося умовити виїхати, а також 18-річна Катя та 20-річний син Рома, які зараз живуть у Європі. Катя навчається та підпрацьовує, а Рома працює у Польщі.

“Ще 10 серпня Катя хотіла поїхати додому до мами, але ми її не пустили, як відчували. А Леся не хотіла виїжджати, бо там велике господарство в них. Дві корови, кози, поросята, город – все треба доглядати, щоб годувати сім’ю”, – каже Інна.

Артему у вересні мало виповнитися 12 років, він школяр, але через війну навчався онлайн.

Маленька Софійка народилася 22 липня, її навіть офіційно не встигли зареєструвати, тому вона записана на прізвище мами, як це зазвичай оформлюють у пологовому будинку.

“Вони якраз того ранку поїхали до центру села, щоб домовитися про реєстрацію доньки. Потрібно було у вівторок їхати до Миколаєва, оформлювати на неї документи. Повернулися додому і почався обстріл”, – каже Інна

Про загиблих кажуть, що це звичайні працьовиті люди. Леся до повномасштабного вторгнення підпрацьовувала де могла – на місцевому підприємстві, в магазині. Дмитро працював у бригаді на виноградниках.

“Виїжджати вони нікуди не збиралися. Коли село було під окупацією, теж жили тут. Потім Широку Балку звільнили і люди почали повертатися у свої будинки. Зараз тут довкола часто стріляють орки. Буває, що два дні поспіль б’ють, а буває кілька тижнів тиша. В одному селі неподалік загинула жінка. А в нас тут уперше таке, щоб загинули люди, та ще й родина”, – каже місцева мешканка

Загалом у той страшний день у громаді загинуло семеро людей. У селі Станіслав від обстрілу загинули місцевий пастор християнської церкви Микола Тачишвілі та ще один чоловік. На Херсонщині оголошували день жалоби.

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