На Дніпропетровщині військового знайшли з простреленою головою: дружина не вірить у його самогубство

На Дніпропетровщині військового знайшли з простреленою головою. Поліція відкрила провадження за ст. 115 ч. 1 Кримінального кодексу України – “Умисне вбивство” з поміткою “Самогубство”. Дружина ж загиблого не вірить у те, що її чоловік наклав на себе руки. Адже вони виховували двох дітей, мріяли про третю і будували інші плани буквально за декілька новин до смерті. Про це пише ТСН, передає НСН. Журналісти поспілкувалися із вдовою військовослужбовця. Жінка хоче, аби про ситуацію дізналося якомога більше людей.

Трагедія сталася у військовій частині № 3024 у Павлограді 7 серпня. Тут під час несення служби на посту знайшли мертвим 33-річного військовослужбовця Національної гвардії України Максима Косонога. У чоловіка була прострелена голова з автомата.

Альона Косоног розповіла ТСН.ua, що вони з Максимом виховували 8-річну та 3-річну доньок і планували ще одну дитину. За день до трагедії подружжя обирало новий автомобіль, а за годину чоловік просив йому подзвонити.

Виховував двох доньок і будував плани

“Мій чоловік військовослужбовець військової частини №3024, який пішов туди служити за контрактом. Він раніше був в АТО, з 2014 року – півтора року. 7 серпня о другій годині дня мені зателефонувала психолог Жанна і повідомила, що мій чоловік скоїв самогубство. Я майже відразу туди виїхала, але мені його не показували. Сказали, що там працюють слідчі. Мені повідомили, що він вистрілив собі в лоба з автомату”, – розповіла Альона

Того ж дня слідча брала покази у дружини загиблого військового. За її словами, правоохоронці питали про їхні відносини в сім’ї – чи були сварки та скандали останнім часом.

“Скандалів у нас не було. У неділю, 6 серпня, ввечері, ми з ним обирали новий автомобіль. Ми хотіли свій продати, новий купити. На тому тижні ми з ним розмовляли, планували ще одну дитину. У нас двоє дітей. Від мого першого шлюбу – Вікторія, їй 8 років. 11 липня був суд по її усиновленню ним. Також у нас є менша донька Марія, їй 3 роки. У шлюбі ми чотири роки. За цей час придбали квартиру, кредитів великих у нас не було”, – каже Альона Косоног

На Дніпропетровщині військового знайшли з простреленою головою: він готувався йти на фронт

Жінка розповіла, що в день трагедії у військовій частині мали оголосити списки тих, хто переходить в іншу роту. Вона мала поїхати на полігон, а згодом – на фронт. За словами Альони Косоног, чоловік був готовий до цього, збирав необхідні речі та заспокоював сім’ю, що все буде добре.

Ми його до цього трохи збирали, готувалися, знали. В понеділок (у день смерті – ред.) з ним розмовляли про те, що йому потрібно докупити – аптечку військову, шолом. І вирішували питання, як йому це привезти, чи він зможе приїхати додому сам. Він казав: “Ти знаєш, що зі мною все буде добре, я повернусь. Я в 2014 році повернувся, зі мною все добре, а зараз тим паче. У мене є родина, у мене є діти. Не хвилюйся, все буде добре” – розповідає дружина військового

Остання розмова з чоловіком

Востаннє вона говорила з чоловіком менш ніж за годину до його смерті. Жінка згадує, що Максим зателефонував їй об 11:19, коли вони з дітьми гуляли в парку.

Він подзвонив і каже: “На вулиці вже дуже спекотно, коли ви додому?”. Я сказала, що пообіцяла дітям, що ми після лікарні, коли здамо всі аналізи, підемо гуляти. Відповіла, що зараз погуляємо і будемо їхати додому. Він каже: “Будеш дома – зателефонуй”. Ми приїхали, о 12:25 я телефонувала, він слухавку вже не брав. Об 11:30 я надіслала повідомлення, що замовила йому шолом і аптечку. Він їх вже не продивлявся, – розповідає Альона Косоног

Жінка вказує на дивну деталь: після розмови з чоловіком він надіслав їй повідомлення з номером телефону командира роти та прізвищем хлопця, з яким стояв на посту. За її словами, раніше він ніколи не розповідав, з ким перебуває. Дізнатися що це і навіщо дружина військового не встигла.

Жінка нарікає на розбіжність у показах

Альона Косоног стверджує, що інформація від правоохоронців та військових про обставини трагедії з її чоловіком різниться.

Мені повідомили, що на посту він стояв сам. Дуже велика розбіжність їхніх показів у тому, як вони його знайшли. Спочатку мені психолог сказала, що він не вийшов у певний час зі свого посту, не доповів про ситуацію, і туди видвинулася оперативна група. А інші сказали, що почули постріл і видвинулась група, – розповідає Альона Косоног

За словами жінки, судячи з фото, які вона бачила у слідчого, і по його характерним ранам на тілі чоловіка видно, що вхід від кулі у нього знаходиться на потилиці, а вихід спереду.

Адвокат бачив тіло до розтину, і він вийшов сказав, що він не міг так собі зробити сам, такі ушкодження. Це був постріл у потилицю. Коли вже зробили розтин, мені віддали його речі. Я помітила, що його ланцюжок з хрестиком був трохи надірваний, сам карабін” – каже Альона Косоног.

Крім того, жінка стверджує, що на фото з окопа, в якому знайшли її чоловіка, не було видно крові. Сам окоп, за її словами, того ж дня завалили і побудували новий.

Ще мене дуже здивувало в морзі, що в нього були дуже вирізані нігті під саме м’ясо, дуже прямо. Я не розумію навіщо… Він за своїми руками слідкував, він завжди був охайний, – каже дружина загиблого

Альона Косоног каже, що їй дуже важливо, щоб про трагедію з її чоловіком дізналися якомога більше людей, аби розслідування справи було чесним і справедливим.

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