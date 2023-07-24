Намагався вчинити самогубство – у Тернополі 21-річний поліцейський у відділку вистрелив у себе

У Тернополі 21-річний поліцейський намагався вчинити самогубство на робочому місці. Хлопець лише півтора місяці тому прийшов на роботу, зараз він перебуває у тяжкому стані

У Тернополі працівник поліції в приміщенні Тернопільського міського управління намагався скоїти самогубство. Чоловік вистрілив у себе з табельної зброї. Колеги знайшли його з пораненням і викликали швидку медичну допомогу.

Про це розповідає НСН з посиланням на zaxid.net

У Тернополі 21-річний поліцейський у відділку вистрелив у себе

Подія сталась зранку, 24 липня, у Тернопільському міському відділку поліції. 21-річний офіцер зранку прийшов на роботу та отримав табельну зброю. Він зачинився у кабінеті, після чого пролунав постріл. Колеги одразу кинулись допомагати йому.

“Молодий працівник поліції, отримавши зброю, заступав на службу і намагався скоїти суїцид. Зараз головне – життя людини, зараз ми надаємо максимальну допомогу, щоб врятувати його, працівники поліції здають кров. Чому так сталося – розбирається ДБР. Ніхто замовчувати нічого не буде. Буде дана правова оцінка, буде вивчені всі обставини, які спонукали поліцейського піти на такий крок”, – повідомив в.о. начальника поліції Тернопільської області Сергій Зюбаненко.

Відомо, що 21-річний поліцейський півтора місяці тому прийшов на роботу після закінчення профільного університету. Причини спроби самогубства розслідують ДБР та прокуратура.

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