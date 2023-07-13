У Сумській області добровольці збили російський дрон зі стрілецької зброї – ОВА

Вночі 13 липня у Сумській області група добровольців виявила БпЛА окупантів. Ворожий дрон було збито зі стрілецької зброї

Сьогодні вночі у Роменському районі мобільна група добровольців виявила ворожий БпЛА.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА, інформує НСН.

Уламки БпЛА впали на безпечній відстані від населених пунктів у безлюдній місцевості.

«На Сумщині захисники неба збили безпілотник типу «Шахед». Завдяки пильності та професійним діям наших захисників вдалось уникнути жертв та руйнувань. Дякую кожному воїну, який віддано захищає Сумщину та Україну! Разом – до Перемоги!», – зазначив голова Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх.

У Сумській області добровольці збили російський дрон зі стрілецької зброї

Як ми повідомляли раніше, в ніч на 13 липня російські окупанти в черговий раз запустили дрони-камікадзе “Шахед” та крилаті ракети “Калібр”. Цього разу ворог намагався максимально навантажити українську ППО.

Про це розповіла керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.

За її словами, цього разу атака по Україні була з різних напрямків, повідомляє НСН.

Окупанти запустили низку “Шахедів” з узбережжя Азовського моря, а також – з Курської області. Паралельно росіяни використали дві ракети “Калібр” з акваторії Чорного моря.

“Це роблять для того, щоб максимально напружити та виснажити сили ППО. Також вони використовували різні ускладнені маршрути для дронів-камікадзе”, – зауважила Гуменюк.

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