Евакуація у Сумській області жителів прикордонної зони – що відомо

У Сумській області проведуть евакуацію із зони 5 км від кордону з Росією. Із чим це пов’язано
Евакуація частини жителів Сумської області пов’язана із збільшенням артилерійських обстрілів.
Про це повідомляє НСН з посиланням на Сумську обласну військову адміністрацію.
“Постійні артилерійські обстріли прикордонних громад, інтенсивність яких останнім часом суттєво збільшилась, руйнують інфраструктуру, об’єкти забезпечення життєдіяльності, приватні домівки. А головне – гинуть наші люди”, – зазначив голова Сумської ОВА Володимир Артюх.
Він зазначив, що якщо брати статистику загалом, то з січня по липень 2023 року від ворожих обстрілів загинуло 35 цивільних осіб, то за останній місяць – 17 людей, з яких 1 дитина.
Евакуація у Сумській області жителів прикордонної зони
Артюх також зазначив, що цивільні люди на прикордоні гинуть не тільки від артилерійських обстрілів.
“Зухвале вбивство лісників у Свеській громаді та жителів Шалигинської громади – справа рук російських ДРГ, які останнім часом все частіше заходять на нашу територію”, – додав голова ОВА.
Водночас знаходження у п’ятикілометровій зоні цивільних мешканців не дає змоги ЗСУ ефективно реагувати на ворожі дії, адекватно діяти у відповідь, адже це буде наражати цивільних на ще більшу небезпеку.
“Виходячи з цього, Радою оборони Сумської області прийнято рішення про необхідність підготовки та проведення евакуації”, – констатував він.
Ситуація у Сумській області
Сумська область межує з Росією на півночі та сході. Після масштабного вторгнення в Україну прикордоння Сумської області постійно обстрілюється. Останнім часом кількість та інтенсивність обстрілів посилилися.
Зазначимо, що російські ДРГ не вперше намагаються поринути на територію Сумської області. Наприклад, 25 червня в районі населеного пункту Родіонівка Сумської області, ворог зробив невдалу спробу проникнення ДРГ через держкордон України, але з втратами відступив.
У січні група з 6 осіб намагалася рухатися з території РФ до Юнаківської громади, але ЗСУ відкрили вогонь.
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