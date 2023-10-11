Окупанти атакували цвинтар під Херсоном, влучили в ритуальне авто – є поранені

Окупанти атакували цвинтар під Херсоном. Внаслідок влучання в ритуальне авто є поранені. Про це НСН повідомляє, посилаючись на Херсонську ОВА і прокуратуру.

В прокуратурі повідомляють, що ворог атакував безпілотником ритуальний транспорт на кладовищі в Херсонському районі, травмовано трьох людей.

За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 11 жовтня близько 11:40 російські військові прицільно атакували безпілотним літальним апаратом транспорт ритуальної служби на цвинтарі, що розташований в Херсонському районі.

Від вибуху постраждало троє працівників ритуальної служби, які знаходилися поблизу спецтранспорта. Одного з них госпіталізовано.

Прокурори у взаємодії зі слідчими поліції вживають всіх заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил держави-агресора.

Окупанти атакували цвинтар під Херсоном: подробиці від ОВА

У Херсонській ОВА уточнюють, що окупанти поцілили у територію поблизу цвинтаря селища Кіндійка. Троє людей травмовані.

41-річного чоловіка госпіталізували з численними осколковими пораненнями. Зараз потерпілий у реанімації, медики борються за його життя.

У 42-річного чоловіка вибухова травма і непроникаючі осколкові поранення. Він у лікарні.

Ще один постраждалий – 63-річний чоловік. Йому на місці надали необхідну допомогу.

Раніше в ОВА повідомляли, що вранці 11 жовтня окупанти обстріляли Михайлівку Бериславського району. В цей час на власному подвір’ї перебувала 76-річна жінка. Вона отримала поранення, її у стані середньої важкості доставили до лікарні.

У потерпілої вибухова травма, осколкові поранення грудної клітки та гомілки.

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