На Херсонщині вкотре на російській міні підірвався тракторист, він загинув

На Херсонщині тракторист підірвався на російській міні, він помер дорогою до лікарні. Ще один чоловік – травмований.

Про це в Телеграмі повідомив начальник Херсонської ОВА Олексадр Прокудін, передає НСН.

Під час польових робіт у Бериславському районі трактор наїхав на російську міну. Внаслідок вибуху 45-річний чоловік отримав численні травми.

У нього осколкове поранення голови, правого ока, тупа травма живота, ушкодження грудної клітки, осколками уражено кінцівки. Також опіки ІІІ ступеня. У в край важкому стані його госпіталізували. На жаль, дорогою до лікарні чоловік помер, йдеться у повідомленні.

Також травми отримав 26-річний чоловік. Його госпіталізовано у стані середньої важкості.

Вчергове звертаюся до мешканців регіону. Допоки поля не перевірять сапери – не розпочинайте роботи. Подбайте про свою безпеку, закликав Олексадр Прокудін.

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