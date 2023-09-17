У Великописарівській громаді на Сумщині внаслідок обстрілів 17 вересня є загиблий і поранена

У Великописарівській громаді, що на Сумщині, внаслідок обстрілів 17 вересня є загиблий і поранена. Про це повідомляє прокуратура у Сумській області, передає НСН. Окупанти з артилерії обстріляли цивільну інфраструктуру прикордонної громади.

За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 17 вересня 2023 року близько 10 год окупанти, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, здійснили артилерійський обстріл цивільної інфраструктури Великописарівської громади на Сумщині. Унаслідок атаки ворога на території власного домогосподарства загинув 47-річний чоловік, 40-річна жінка отримала поранення.

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями фіксують наслідки обстрілу. Досудове розслідування-УСБУ в Сумській області.

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