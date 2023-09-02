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Внаслідок обстрілу Сумщини 2 вересня під час виконання службових обов’язків загинув поліцейський

Журналіст
Внаслідок обстрілу Сумщини 2 вересня під час виконання службових обов’язків загинув поліцейський
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Внаслідок ворожого обстрілу Сумщини загинув поліцейський під час документування попередніх руйнувань, завданих російськими окупантами

Окупанти обстріляли м. Середина-Буда на Сумщині 2 вересня. Внаслідок ворожї атаки загинув 32-річний капітан поліції, який документував наслідки попередніх атак окупантів.

Про це повідомив голова МВС Ігор Клименко у Telegram, інформує НСН

Внаслідок обстрілу Сумщини 2 вересня під час виконання службових обов’язків загинув поліцейський

Внаслідок обстрілу Сумщини 2 вересня загинув поліцейський

Обстріл Сумщини 2 вересня

“Сьогодні внаслідок ворожого обстрілу Середини-Буди на Сумщині загинув 32-річний слідчий, капітан поліції Руслан Фараонов. Він разом із колегами саме документував наслідки попередніх руйнувань, завданих Росією.

У Руслана залишилися дружина, яка служить в ювенальній поліції, та дві доньки 11 та 12 років. Щиро співчуваю родині загиблого. Про сім’ю неодмінно попіклуються”, – сказав голова МВС.

Клименко додав, що лише упродовж минулого тижня на Сумщині зафіксовано 187 обстрілів, унаслідок яких загинуло 3 осіб і ще 16 отримали поранення.

Також выдомо, що в суботу 2 вересня внаслідок російського обстрілу м. Середина-Буда на Сумщині було поранено двох енергетиків.

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