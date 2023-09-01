Масштабний обстріл міста Середина-Буда: понівечено 28 будинків, школи, магазини, адмінбудівлі, поранено чотирьох людей

Масштабний обстріл міста Середина-Буда на Сумщині здійснила ворожа армія з території російської федерації 1 вересня. Про наслідки повідомляє Офіс генерального прокурора, передає НСН.

За процесуального керівництва Шосткинської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 1 вересня 2023 року близько 12:00 окупанти з території російської федерації здійснили артилерійський обстріл м. Середина-Буда Шосткинського району.

Внаслідок атаки ворога осколкові поранення отримали четверо місцевих жителів. Пошкоджено 16 багатоквартирних будинків, 12 приватних домогосподарств, обʼєкт критичної інфраструктури, 5 адміністративних будівель та установ, 3 заклади освіти, магазини та транспортні засоби.

Загалом правоохоронці отримали більше 100 повідомлень про пошкодження майна громадян.

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями фіксують наслідки обстрілу. У подальшому матеріали кримінального провадження будуть передані до УСБУ в Сумській області.

Масштабний обстріл міста Середина-Буда здійснила ворожа армія: фото

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