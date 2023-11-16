Армія рф масовано вдарила по Білозерці: вбито чоловіка, знищено інфраструктурний об’єкт

Армія рф вдарила по Білозерці на Хероснщині сьогодні, 16 листопада, пообіді. Внаслідок удару загинула людина, є руйнування. Про це повідомляють у Херсонській ОВА і прокуратурі, передає НСН.

Російська армія масовано вдарила по Білозерці. За попередньою інформацією, одна людина загинула, є— поранені. Ворожим вогнем пошкоджено житлові будинки та продуктовий магазин, – написав начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін

За його словами, знищено й обʼєкт критичної інфраструктури. Нині Білозерка і навколишні села – без електропостачання.

Щойно дозволить безпекова ситуація, енергетики стануть до роботи, аби щонайшвидше повернути світло в оселі місцевих жителів, – написав Прокудін

Армія рф масовано вдарила по Білозерці: коментар прокуратури

Внаслідок обстрілу Білозерської громади на Херсонщині загинув чоловік та травмовано цивільних – розпочато провадження, – повідомляють у Херсонській обласній прокуратурі

За процесуального керівництва Олешківської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, що поєднано з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 16 листопада 2023 року близько 14:05 російські війська обстріляли селище у Білозерській громаді Херсонського району.

З-під завалів приватного будинку рятувальники дістали тіло загиблого чоловіка.

Наразі відомо про ще чотирьох поранених місцевих жителів. Дані уточнюються.

Пошкоджено житлові будинки, адмінбудівлю, магазин, автотранспорт.

Прокурори вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил рф.

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