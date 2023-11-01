Ворог сьогодні у Нікополі вбив людину, поранив ще 6-х і продовжує гатити по місту, повідомляє НСН.

Вранці 1 листопада росіяни вдарили по Нікополю безпілотником. Внаслідок цього загинула жінка, є поранені. Про це повідомляє Дніпропетровська обласна прокуратура.

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, вранці 1 листопада 2023 року російські військові атакували безпілотником м. Нікополь.

Внаслідок ворожої атаки загинула 59-річна жінка, ще шестеро мирних мешканців травмовано. Як інформують в ДніпроОВА, це жінки 26, 46, 52 та 62 років. А ще – 59 і 73-річні чоловіки.

Пошкоджено житлові будинки, приватне підприємство, аптеку, магазини.

Прокурори вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил рф, – йдеться у повідомленні прокуратури

Обстріли Нікополя станом на зараз продовжуються. Лунає тривога. Місцеві мешканці повідомляють про удари з РСЗВ. Людей просять бути в укриттях.

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