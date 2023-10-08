Обстріл Костянтинівки 8 жовтня: росія вдарила «Іскандером», серед постраждалих дитина

Росіяни здійснили обстріл Костянтинівки 8 жовтня вранці. Про наслідки повідомляє Донецька обласна прокуратура, передає НСН. Поранення отримали четверо людей, серед них 9-річна дитина.

Ворог продовжує терор мирного населення Донеччини. Прокурори вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених збройними силами рф.

8 жовтня 2023 року, о 06:25, російська армія обстріляла м. Костянтинівку, ймовірно, з використанням крилатої ракети ОТРК «Іскандер».

Російські війська поцілили по житловій забудові. Від вибуху постраждали четверо мешканців: 9-річна дівчинка, її 44-річна матір, жінка 64 років та 41-річний син. У поранених діагностовано забої, осколкові ураження та струс головного мозку. На момент атаки люди перебували у власних приватних будинках, неподалік яких влучила російська ракета. Парамедики на місці надали їм першу медичну допомогу та доставили до лікарні.

Крім того, пошкоджено 10 багатоповерхових житлових будинків, 19 приватних домоволодінь, легковий автомобіль, котельню, газопровід та лінію електромережі.

Обстріл Костянтинівки 8 жовтня: фото наслідків

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