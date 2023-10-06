Зранку 6 жовтня росія вдарила по центру Харкова, унаслідок чого багато поранених, серед них 11-місячна дитина. З-під завалів дістали тіло 10-річного хлопчика.

Про це НСН повідомляє з посиланням на очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова та міського голову Харкова Ігора Терехова.

“Інформація про влучання у Київському та Основ’янському районах Харкова. Рятувальники ліквідовують наслідки влучань, загорання авто, розбирають завали будівель”, написав Синєгубов.

Серед постраждалих — дитина 11 місяців, повідомив очільник ОВА. Наразі рятувальники ліквідовують наслідки влучань і розбирають завали будівель.

Міський голова Ігор Терехов о 6:46 написав, що Харків під обстрілом і є інформація про удар по центральній частині міста.

Терехов уточнив, що удари припали виключно по цивільній інфраструктурі Харкова.

Згодом Терехов повідомив, що під завалами житлового будинку знайшли тіло загиблої дитини.

“Дитину під завалами житлового будинку знайшли. На жаль – мертвою. Співчуття батькам і рідним”, написав він.

“Під завалами знайшли дитину 10 років, на жаль, хлопчик загинув. Попередньо, постраждали 16 людей, в тому числі 11-місячна дитина. На місці влучань працюють рятувальники, розбирають завали”, уточнив очільник ОВА.

Пошкоджено 2 багатоквартирних будинків та зруйновано триповерховий житловий дім. 2 людини врятували співробітники ДСНС.

У поліції зазначили, що в Харкові зафіксовано два прильоти, попередньо, ракет типу «Іскандер».

Росія вдарила по центру Харкова зранку 6 жовтня. Відео наслідків

Житель Харкова Євгеній Романенко знімав квартиру у будинку, який пошкодило внаслідок обстрілу.

“У мене щось з вухом, кров, і трохи уламками скла зачепило. Ми спали, прокинулися від шквалу уламків, в один бік їх мільйон було: уламки, камінці, стіни, вода, пожежа навпроти. Кута нашого будинку просто нема. Квартири немає взагалі: все розбилося, поки не знаю, в голові просто істерика. У моєї дівчини сьогодні день народження, тільки купив комп’ютер. Ми знімали квартиру, не знаю, як тепер жити, усі речі в мотлох, техніка. Головне, що всі живі”, сказав Суспільне Харків Євгеній.

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