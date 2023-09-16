Російські терористи обстріляли Харків 16 вересня ракетами С-300, п’ятеро людей постраждали

Окупанти завдали 5 ракетних ударів по Холодногірському району Харкова. Наразі відомо про 5 постраждалих цивільних.

Про це розповів голова обласної військової адміністрації Харківської області Олег Синєгубов уTelegram-канал, повідомляє НСН.

Як відзначив Синєгубов, терористи били ракетами С-300.

“За попередньою інформацією медиків, поранені 5 цивільних, стан потерпілих – легкий та середній, загрози життю немає”, – додав голова ОВА.

Окупанти обстріляли Харків 16 вересня – є постраждалі

Екстрені служби продовжують ліквідовувати наслідки влучань.

Варто додати, що вибухи в Харкові сьогодні пролунали близько о 11:10, після чого в регіону та низці інших областей одразу оголосили про повітряну тривогу. Тоді ж Повітряні сили попередили й про ризик застосування балістичного озброєння ворогом.

Влучання по промислові зоні

“Дійсно, сьогодні були обстріли по Харкову, по промисловій зоні міста. Зараз там працюють співробітники ДСНС, щоб локалізувати наслідки. Загиблий немає, але є 5 поранених цивільних, які працювали на тому підприємстві. Зараз вони перебувають у лікарні”, – заявив міський голова Ігор Терехов в ефірі телемарафону.

Ситуація в Харківській області

Російські терористи майже щодня завдають ударів по Харківській області. Найчастіше під вогонь потрапляють прикордонні населені пункти або ті, які знаходяться поблизу лінії фронту.

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