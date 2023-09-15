Хлопець з Кривого Рогу двічі вижив в епіцентрі вибухів російських ракет (відео)

Хлопець з Кривого Рогу двічі вижив під час російських ракетних ударів. Він обидва рази був поряд з епіцентром вибуху.

Його історію розповіло Суспільне, передає НСН.

Хлопець жив у дев’ятиповерховому будинку, по якому 31 липня російська армія випустила ракету. У цей момент Дмитро опинився під завалами і самостійно врятувався.

8 вересня російська ракета вдарила по історичному центру міста, саме по тій вулиці, якою щодня чоловік ходить на роботу.

Хлопець з Кривого Рогу двічі вижив в епіцентрі вибухів російських ракет

31-го липня близько дев’ятої ранку в багатоповерхівку, де проживав Дмитро армія РФ скерувала балістичну ракету. Чоловік каже, прокинувся від першого вибуху та вибіг разом з батьком в коридор.

“Я чую, як наближається сильний гуркіт і розумію, що це летить нова ракета. Дуже гучний вибух, одразу пил, нічого не чутно і не видно”, каже він.

“Коли розвіявся пил та бруд, я побачив, що мого сина немає, почав сильно кричати, кликати його. І десь секунд через 15-20 вітер розвіяв пил і я побачив свого сина, в мене аж відлягло від душі, що дякуючи Богу він живий. Підлога під ним провалилась і він впав на четвертий поверх. Але його врятувало, що на сьомому поверсі залишилась стеля, тому він вижив”, говорить батько чоловіка Ігор.

Дмитро пригадує, до тями прийшов не одразу.

“Мене причавило плитами. Певний час я лежав, не міг отямитись, пилом забило ніс, рота та вуха. Трішки чув, що батько мене кличе. Квартира у якій я опинився почала горіти, поруч зі мною, це дуже небезпечно, чадний газ і потрібно було вибиратися самому”, сказав Дмитро.

Дмитро самотужки вибрався з-під завалів, та зміг вийти в під`їзд. Внаслідок цього ракетного удару чоловік отримав численні забої, уламкові поранення, струс мозку та контузію.

“Дивлюся піднімається Дмитро і на такому позитиві, каже “Привіт, я прийшов додому, треба помитись”, розповідає Ігор.

“Мабуть, у шоковому такому стані я повернувся додому, зайшов до квартири, пішов у ванну, вдягнув контактні лінзи”, каже Дмитро.

А трохи більше ніж за місяць — восьмого вересня — армія РФ знову скерувала ракету по Кривому Рогу. Цього разу хлопець теж був неподалік.

“Восьмого вересня, як і завжди я мав би о 9-ій годині ранку проходити тут, але на моє щастя я трішки запізнився з виходом, оскільки вирішив помити своє взуття. І мабуть, це мені і врятувало моє життя”, розповів Дмитро.

Чоловік розповідає: якби вийшов на роботу вчасно, в момент влучання ракети знову б опинився в самому епіцентрі вибуху. Каже, після цих випадків повірив, що у нього є янгол-охоронець.

Історія хлопця з Кривого Рогу, який двічі потрапляв під російський ракетний обстріл. Відео

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