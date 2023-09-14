Маленький хлопчик сидить і тихо плаче біля стели загиблого брата – фото

Мережу сколихнуло фото маленького хлопчика, який плаче біля стели загиблого брата, який поліг у боях за Україну.
Військовий Єгор Муха з міста Рівного загинув на фронті, йому було лише 19 років. Світлину маленького хлопчика, який сидить на бруківці біля стели Героєві, опублікували у соціальній мережі Instagram, передає НСН.
“Молодший брат приходить до старшого брата якому було 19 років!!! І він сидить дивиться і просто тихенько плаче”, йдеться у дописі.
Хлопчика звати Вались. У коментарях користувачі зазначають, що Єгор для нього був більше, ніж просто старший брат. До того ж українці зазначають, що часто бачать хлопчика біля стели.
Багато інтернет-користувачі не змогли стримати емоцій:
- Сьогодні бачила його. Я ледве стримала сльози
- Боже, як боляче
- Просто розривається серце від такого
- Яка ціна за свободу
- Серце болить від такого
- Ми всі повік у боргу перед нашими захисниками
Що відомо про загиблого 19-річного Героя Єгора Муху
Єгор Муха з позивним “Грін” народився у місті Рівне. Він здобув фах помічника машиніста тепловоза та електровоза у Козятинському міжрегіональному ВПУ залізничного транспорту.
Спершу Єгор служив на кордоні. У 18 років він став командиром взводу. Хлопець хотів перевестися в іншу військову частину, аби бути у зоні бойових дій.
Тому хлопець почав займався спортом, качався, бігав на п’ятий поверх з гирею та слідкував за харчуванням. Однак, перевели хлопця лише за четвертим разом.
Єгор вступив до військової частини підрозділу “Вовки Да Вінчі”.
Загинув 19-річний старший солдат Єгор Муха 20 травня при виконанні бойового завдання в районі селища Хромове у Донецькій області. Поховали Героя 28 травня у Рівному.
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