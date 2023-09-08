На Львівщині сьогодні провели в останню путь 10 Героїв (фото)

На Львівщині сьогодні провели в останню путь 10 Героїв, які захищали Україну. Про повідомили у Львівській ОВА, оприлюднивши фото Захисників і інформацію про них, передає НСН.

На Львівщині сьогодні прощалися з Героями

Володимир Зінько

Житель міста Белз Червоноградського району. Із початком повномасштабного російського вторгнення став на захист України від окупанта. Був штаб-сержантом, командиром З-го стрілецького відділення 1-го стрілецького взводу 2-го стрілецької роти 1-го стрілецького батальйону військової частини А0998. Загинув під час мінометного обстрілу 28 серпня 2023 року. У захисника залишились батьки, брат та діти.

Віталій Павлюченко

Житель села Ясениця Самбірського району. Із початком повномасштабного російського вторгнення став на захист України від окупанта. Був старшим стрілецем-оператором 3 механізованого відділення 1 механізованого взводу 1 механізованої роти 1 механізованого батальйону військової частини А1302. Загинув поблизу населеного пункту Кліщіївка Донецької області.

Олег Федотов

Жителя міста Самбір Львівської області. Із початком повномасштабного російського вторгнення став на захист України від окупанта. Був водієм-електриком взводу безпілотних авіаційних комплексів батареї управління та артилерійської розвідки військової частини А1556, старшим солдатом. Загинув 12 квітня 2022 року під час виконання бойового завдання у Маріуполі.

Роман Цепух

Проживав у селі Підгірці Золочівського району. Став на захист України від окупанта у жовтні 2022 року. Був рядовим кулеметного взводу. Загинув під час мінометного обстрілу на Донеччині.

Петро Білокур

Мешканець села Гірське Стрийського району. З 2014 року захищав рідну землю від російського окупанта. Після початку повномасштабного російського вторгнення боєць знову став на захист країни. Помер від важкої хвороби.

Дмитро Голованов

Народився у Стрию Львівської області. Із початком повномасштабного російського вторгнення повернувся з-за кордону і вступив у лави ЗСУ. Був солдатом, водієм розвідувального взводу. За його бажанням захисника перевели у розвідку. Загинув у районі населеного пункту Роботине Запорізької області.

Давид Буков

Уродженець села Концово Закарпатської області. Із початком повномасштабного вторгнення, попри відсутність військового досвіду, добровільно став на захист Батьківщини від російських окупантів. Виконував бойові завдання у лавах 63-ї окремої механізованої бригади, а згодом – у складі військової частини А7788. За особисту мужність був нагороджений численними відзнаками.

Сергій Кузьма

Львів’янин. Із початком повномасштабного вторгнення став на захист Батьківщини від російських окупантів. Спершу виконував завдання у складі батальйону патрульної служби поліції особливого призначення «Львів». Згодом боронив державу у лавах 105-го прикордонного загону імені князя Володимира Великого Державної прикордонної служби України. Загинув, рятуючи своїх побратимів від ворога. У Сергія Кузьми залишилися батьки, донька та цивільна дружина.

Андрій Грушка

Львів’янин. Із початком повномасштабного вторгнення рф добровольцем став на захист Батьківщини. Спочатку проходив військову службу у складі 10-го окремого стрілецького батальйону, згодом боронив територіальну цілісність та суверенітет держави у лавах 116-ї окремої механізованої бригади 10-го армійського корпусу Сухопутних військ ЗСУ. У Андрія Грушки залишилися дружина, дві доньки, зять та сестра.

Олег Грабовський

Житель смт Гніздичів Стрийського району. Став на захист України від російського ворога ще в 2016 році. Воював на Бахмутському напрямку. У захисника залишилися батьки, сестра та неповнолітній син.

Вічна пам’ять Героям України!

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