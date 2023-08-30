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Чверть мільйона родин на Львівщині залишилися без світла через негоду

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Чверть мільйона родин на Львівщині залишилися без світла через негоду
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Чверть мільйона родин на Львівщині залишилися без світла через учорашню негоду, повідомляє НСН, посилаючись на Міненерго і Львівобленерго.

Через негоду у західних областях країни знеструмлено 467 населених пунктів. Більшість із них – на Львівщині. Без світла залишалися 286 тисяч споживачів, – йдеться у повідомленні Міненерго 30 серпня.

Також в регіоні зафіксовано зупинку поїздів. Для проведення ремонтних робіт задіяно понад пів тисячі працівників, ремонт мереж триває.

На Львівщині залишилися без світла сотні тисяч родин: як тривають роботи з відновлення

Чверть мільйона родин на Львівщині залишилися без світла через негоду

Потужна нічна гроза з поривами вітру спричинила відключення в електромережах Львівщини. Енергетики продовжують відновлювати електропостачання.

Станом на 08:00 сьогодні через негоду знеструмлені 51 лінія електропередачі напругою 6-10 кВ повністю та 49 частково, 165 населених пунктів повністю та 231 частково у:

  • Західному РЕМ (Городоцька, Жовківська, Мостиська, Яворівська частина);
  • Карпатському РЕМ (Самбірська, Старосамбірська, Турківська част.);
  • Південному РЕМ (Бориславська, Сколівська, Стрийська, Дрогобицька част.);
  • Центральному РЕМ (Пустомитівська, Миколаївська, Перемишлянська, Жидачівська част.);
  • Північному РЕМ (Радехівська, Червоноградсько-Сокальська част.);
  • ЛМЕМ (Жовківська, Пустомитівська част.; частково знеструмлені Рудне, Рясне-Руське, Підрясне, Брюховичі, Білогорща).

Відновлюють електропостачання 124 бригади «Львівобленерго» у складі 533 працівників, задіяли 186 одиниць техніки.

Окрім цього, енергетики усувають точкові пошкодження у низьковольтних електромережах напругою 0,4 кВ.

У Львівобленерго зазначають, що сьогодні протягом дня надалі очікуються грози, пориви південного вітру, шквали 15-20 м/с, град, значний дощ.

Дотримуйтесь правил безпеки: не наближайтесь до місця обриву проводу лінії електропередачі на відстань менше восьми метрів, адже в іншому випадку можна отримати смертельний удар електрострумом, – закликають енергетики

Відходити з небезпечної зони потрібно «гусячим кроком» — зведіть ступні ніг разом, не відривайте їх одна від одної і від землі та пересувайтеся дрібними ковзаючими кроками.

Організуйте охорону місця обриву проводу, щоб туди ніхто не потрапив, до приїзду оперативно-виїзної бригади «Львівобленерго».

Якщо ви побачили пошкоджені електромережі — повідомте про ситуацію за номером 0-800-30-15-68 (цілодобово, безкоштовно) або на інші номери кол-центру: 067-333-15-68, 050-460-15-68, 093-170-15-68, (032) 290-75-68.

Залишити повідомлення також можна на сторінці “Гаряча лінія «Львівобленерго» у Facebook: https://www.facebook.com/lvivoblenergo.hotline

Якщо через негоду впали дерева або гілки, травмувались люди, слід повідомляти екстрені служби за телефонами: 101, 112 або 103.

Яка ситуація з енергетикою в інших областях?

Чверть мільйона родин на Львівщині залишилися без світла через негоду

Ситуація у прифронтових областях

Триває ворожий терор прифронтових та прикордонних з рф областей. На Донеччині через обстріл вимикалася лінія 110 кВ, що призвело до знеструмлення міста Покровськ та прилеглих селищ. Без світла залишалися більше 7 тисяч абонентів. Відновлювальні роботи тривають.

На Харківщині через обстріли пошкоджено газопровід багатоквартирного будинку у місті Куп’янськ, також обстріли призвели до знеструмлення абонентів у Куп’янському та Дворічанському районах.

Залишається також знеструмленою частина споживачів у Запорізькій, Сумській, Херсонській, Чернігівській областях. Ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація.

Генерація

Енергетики продовжують готувати енергосистему до опалювального сезону, який може відбуватися в умовах російських атак. Триває масштабна ремонтна кампанія на об’єктах генерації – теплової, гідро- та атомної.

Наслідки підриву дамби Каховської ГЕС

У Херсоні знеструмленими залишаються близько 10 тисяч споживачів. Енергетики працюють над відновленням електропостачання, але ремонтні роботи сповільнені через обстріли.

Ситуація на ЗАЕС

Фіксується незначне зниження рівня води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС. Наразі він становить 16,08 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції.

Комерційний імпорт

Комерційний імпорт електроенергії за минулу добу склав 1 638,00 МВт*год. Експорт відсутній.

Ще новини України: Чи будуть ховати трансформатори під землю від обстрілів – відповіли в “Укренерго”

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