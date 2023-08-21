Чи будуть ховати трансформатори під землю від обстрілів – відповіли в “Укренерго”

В “Укренерго” повідомили, чи будуть ховати трансформатори під землю, щоб захистити їх від обстрілів

“Укренерго” не ховатеме свої автотрансформатори під землю від обстрілів, бо це дорого і довго.

Про це повідомляє НСН з посиланням на прес-службу “Укренерго“.

“Недостатньо сховати тільки трансформатор, треба закрити від нападників й все супутнє обладнання. Це неможливо реалізувати за кілька місяців одночасно на всіх підстанціях. Тому, готуючись до наступної зими, ми використовуємо переважно інші способи захисту”, – йдеться в повідомленні.

Великі розміри

Як зазначили в компанії, підземних підстанцій класу напруги 750 кВ, на якому працює частина обладнання “Укренерго”, у світі не існує. “Ніхто ніде не закопував під землю трансформатор напругою 750 кВ. Так, справді існують підземні підстанції нижчого класу напруги, але вони одразу планувалися і проектувалися як підземні”, – повідомили в “Укренерго”.

Високовольтні автотрансформатори 330 та 750 кВ, а на підстанціях в Україні працюють саме такі, мають великі розміри та вагу. Під час роботи вони виділяють багато тепла і можуть нагріватися до 90 градусів вище. Якщо тепло не буде ефективно відводитись – обладнання від перегрівання може вийти з ладу.

В Укренерго повідомили, що не будуть ховати трансформатори під землю від обстрілів

Розміри однієї фази трансформатора напругою 750 кВ (а їх для роботи потрібно три) – 12 м в довжину, 7м в ширину і до 12 метрів в висоту. Загальна вага – понад 300 тонн. “Уявляєте, наскільки потужну витяжну вентиляцію потрібно збудувати, щоб надійно охолоджувати «піч» таких розмірів?” – зазначили в “Укренерго”.

Технічні проблеми

“Далі більше – допустима відстань для безпечної роботи від заземлених частин до струмопровідних – 3,5 м. Плюс сам земляний шар захисту від ракет – ще метрів 10 додаткового простору у висоту. Тобто мінімальна глибина котловану для такого проекту – близько 25 метрів. Це як 8-поверховий будинок закопати під землю”,- йдеться в повідомленні.

За даними “Укренерго”, таке будівництво не пройде непоміченим для ворога, який активно користується аеро- та супутниковою розвідкою. “Тим більше, що триватиме таке будівництво не менше ніж півроку, а ймовірніше – цілий рік. При цьому коштуватиме це в кілька разів більше, ніж будівництво відкритої підстанції”, – додали в прес-службі.

Нагадаємо, Національний банк України залишив без змін прогноз дефіциту потужностей в енергосистеміі впродовж 2023-2024 років. У ІІІ кварталі очікується незначний дефіцит (3%), який дещо збільшиться у IV кварталі 2023 року та І кварталі 2024 року (до 5%).

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