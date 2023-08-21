5 /5
Based on 5 ratings

Купити квартиру в Дніпрі

48
Тег:
Cуспільство
48

Чи будуть ховати трансформатори під землю від обстрілів – відповіли в “Укренерго”

Журналіст
В Укренерго розповіли, чи будуть ховати трансформатори під землю від обстрілів
Для зручності перегляду сайту, пропонуємо завантажити мобільний додаток НСН

В “Укренерго” повідомили, чи будуть ховати трансформатори під землю, щоб захистити їх від обстрілів

“Укренерго” не ховатеме свої автотрансформатори під землю від обстрілів, бо це дорого і довго.

Про це повідомляє НСН з посиланням на прес-службу “Укренерго“.

“Недостатньо сховати тільки трансформатор, треба закрити від нападників й все супутнє обладнання. Це неможливо реалізувати за кілька місяців одночасно на всіх підстанціях. Тому, готуючись до наступної зими, ми використовуємо переважно інші способи захисту”, – йдеться в повідомленні.

Великі розміри

Як зазначили в компанії, підземних підстанцій класу напруги 750 кВ, на якому працює частина обладнання “Укренерго”, у світі не існує. “Ніхто ніде не закопував під землю трансформатор напругою 750 кВ. Так, справді існують підземні підстанції нижчого класу напруги, але вони одразу планувалися і проектувалися як підземні”, – повідомили в “Укренерго”.

Високовольтні автотрансформатори 330 та 750 кВ, а на підстанціях в Україні працюють саме такі, мають великі розміри та вагу. Під час роботи вони виділяють багато тепла і можуть нагріватися до 90 градусів вище. Якщо тепло не буде ефективно відводитись – обладнання від перегрівання може вийти з ладу.

В Укренерго повідомили, що не будуть ховати трансформатори під землю від обстрілів

чи будуть ховати трансформатори під землю від обстрілів

Розміри однієї фази трансформатора напругою 750 кВ (а їх для роботи потрібно три) – 12 м в довжину, 7м в ширину і до 12 метрів в висоту. Загальна вага – понад 300 тонн. “Уявляєте, наскільки потужну витяжну вентиляцію потрібно збудувати, щоб надійно охолоджувати «піч» таких розмірів?” – зазначили в “Укренерго”.

Технічні проблеми

“Далі більше – допустима відстань для безпечної роботи від заземлених частин до струмопровідних – 3,5 м. Плюс сам земляний шар захисту від ракет – ще метрів 10 додаткового простору у висоту. Тобто мінімальна глибина котловану для такого проекту – близько 25 метрів. Це як 8-поверховий будинок закопати під землю”,- йдеться в повідомленні.

За даними “Укренерго”, таке будівництво не пройде непоміченим для ворога, який активно користується аеро- та супутниковою розвідкою. “Тим більше, що триватиме таке будівництво не менше ніж півроку, а ймовірніше – цілий рік. При цьому коштуватиме це в кілька разів більше, ніж будівництво відкритої підстанції”, – додали в прес-службі.

Нагадаємо, Національний банк України залишив без змін прогноз дефіциту потужностей в енергосистеміі впродовж 2023-2024 років. У ІІІ кварталі очікується незначний дефіцит (3%), який дещо збільшиться у IV кварталі 2023 року та І кварталі 2024 року (до 5%).

Ще новини України: Чи будуть відключення світла в Україні взимку і до чого готується ДТЕК

Корисні посилання дивіться нижче

НСН у Телеграм

To Top
Ще новини ⬇
Головна
Назад
Розділи
Важливі
Lite
Пошук
×