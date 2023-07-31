Серпень прогнозується найбільш складним для енергосистеми України – “Укренерго”

В Укренерго повідомляють, що серпень може бути найбільш складним для енергосистеми України

Через подальше виведення у ремонти деяких енергоблоків прогнозується, що серпень буде найбільш складним для енергосистеми України.

Укренерго прогнозують складну ситуацію для енергосистем України в серпні 2023 року.

Про це повідомляє НЕК “Укренерго”, передає НСН.

“Серпень прогнозується найбільш складним для енергосистеми через подальше виведення у ремонти деяких енергоблоків. Це суттєво зменшить доступний обсяг потужностей для покриття споживання. Компенсувати їх можна буде частково через імпорт електроенергії з Європи, а також економне використання електроенергії споживачами. Наразі обмеження споживання не прогнозується”, – йдеться в повідомленні

Серпень прогнозується найбільш складним для енергосистеми України

Як ми повідомляли раніше, Михайло Подоляк розповів, наскільки захищена критична інфраструктура України від ударів РФ і до чого готуватися українцям цієї зими

Росія восени 2022 року почала завдавати ракетні та дронові удари по критичній інфраструктурі України, головною ціллю були – ГЕС, ТЕЦ, і – трансформатори. Великі магістралі, чи ті, які на підстанціях для входу енергетики у міста. Туди завдавали основних дронових ударів і крилатими ракетами. Ними били по ТЕЦ, наприклад, а дронами били по трансформаторах.

Так, за словами радника голови ОП, українцям не варто ховати взагалі все, що дозволяє виживати під час війни. Поки війна не завершиться – усе треба тримати під рукою. Це дуже важливо.

“Енергетичні системи не закопувалися ні в нас, ні в США, ні в Європі. Адже ніхто не вважав, що сучасна війна може йти через атаку на енергетичну інфраструктуру. Тобто на те, щоби людей, сучасних дітей залишити без світла, опалення тощо. Нині ми це розуміємо. Перше – енергетичний штаб чітко оцінює ризики, які потрібно нівелювати. Друге – шукаємо можливості виготовити. Щодо трансформаторів – щось виготовляється, шукаємо можливість докупити, що виготовляється не в Україні”, – зазначив Подоляк.

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