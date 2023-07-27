Знищені судна і портова інфраструктура: стали відомі наслідки ударів по Півдню України за 9 днів

Стали відомі втрати портової інфраструктури України за 9 днів ударів по Півдню. Цифри озвучив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков після засідання Ради Україна-НАТО, передає НСН.

За словами Кубракова, російські окупанти після виходу держави із “зернової угоди” протягом дев’яти днів атак по півдню України пошкодили або частково знищили 26 об’єктів портової інфраструктури та п’ять цивільних суден.

“Тільки за останні 9 днів в результаті атак рф пошкоджено та частково знищено 26 об’єктів портової інфраструктури та 5 цивільних суден”, – вказано в заяві Кубракова

Він також зазначив, що росіяни обмежують судноплавство у районі окупованого Криму та біля територіальних вод Болгарії. Такими діями країна-агресорка фактично блокує рух суден у напрямку українських морських портів.

“Маємо діяти швидко та рішуче. Не можна допустити блокади Чорного моря російськими військами. Це може призвести не тільки до втрат української економіки, але й до серйозної продовольчої кризи у світі, зокрема в таких гуманітарно чутливих регіонах як Африка та Азія”, – наголосив міністр

Він поінформував, що вже обговорюються можливі шляхи протидії атакам ворога та перешкоджанню вільному торговельному судноплавству.

Кубраков подякував союзникам з НАТО за рішення посилити їхню розвідку в акваторії Чорного моря. Україна розраховує, що це допоможе стабілізувати безпекову ситуацію та створить умови для відновлення нормальної роботи портів.

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