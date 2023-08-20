На Львівщині сьогодні трагічно загинув мер, передає НСН, посилаючись на низку джерел.

У неділю 20 серпня передчасно пішов з життя 46-річний міський голова Добромиля Петро Куляс Про це повідомили на сторінці Добромильської територіальної громади.

Дорога Добромильська громадо! Сьогодні трагічно загинув міський голова Добромильської громади Куляс Петро Петрович. Нестерпно писати про Петра Петровича в минулому часі і неможливо повірити що це сталося насправді. Нам залишаються лише світлі спогади про людину, яка залишила після себе добрі справи, і ці спогади завжди будуть сильніші за смерть, – зазначено у повідомленні

Обставини загибелі міського голови у громаді не повідомляють, проте як вдалось з‘ясувати місцевому виданню LMN з власних джерел, чоловік загинув унаслідок ДТП поблизу населеного пункту Зоротовичі.

Петро Куляс очолював громаду з 2021 року. До того був головою Новоміської об’єднаної територіальної громади. За освітою вчитель математики та інформатики.

Про чин парастасу та похорону згодом повідомлять додатково.

Зазначимо, що три року тому Добромильська громада також була у скорботі — у червні 2020 року у віці 50 років помер міський голова Добромиля Юрій Петрик.

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