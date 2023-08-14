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У Вірменії трагічно загинув голова дипломатичної місії України Олександр Сенченко

Журналіст
У Вірменії трагічно загинув голова дипломатичної місії України Олександр Сенченко
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У Вірменії трагічно загинув тимчасовий повірений у справах України Олександр Сенченко, який очолював українську дипломатичну місію в країні.

Про це повідомляє “Європейська правда” із посиланням на Міністерство закордонних справ України, інформує НСН.

“Трагедія сталася у Вірменії”, наголосили в міністерстві.

За інформацією місцевих ЗМІ, які посилаються на Міністерство внутрішніх справ Вірменії, український дипломат потонув в озері Севан.

Увечері 13 серпня надійшла інформація про те, що на одному з пляжів озера Севан рятувальники під час чергування за 25 м від берега помітили у воді чоловіка, який зник під час плавання.

Рятувальники підпливли до цієї ділянки, витягли його з глибини приблизно 1,5 м і доправили на берег на моторному човні.

Медики, які прибули на місце події, констатували смерть чоловіка.

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