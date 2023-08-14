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Тег:
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У центрі Львова обвалився балкон разом з чоловіком

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У центрі Львова обвалився балкон разом з чоловіком
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У центрі Львова обвалився балкон разом з чоловіком. Подія сталася 13 серпня увечері. Про неї повідомила Львівська міська рада, передає НСН.

Балкон обвалився на четвертому поверсі обірвався близько 23.00 години у неділю, 13 серпня, на вулиці Під Дубом, 2. 43-річний чоловік, котрий перебував на балконі, на щастя, живий. Його оперативно забрала карета «швидкої» допомоги та відвезла в лікарню св. Пантелеймона Першого територіального медоб’єднання Львова, де медики надають всю необхідну допомогу. Відомо, що чоловік жив у цьому помешканні. Сама квартира – приватизована.

Відповідну ділянку комунальники вже обгородили. повідомила заступниця міського голови з житлово-комунальних питань Ірина Маруняк, що миттєво прибула на місце події.

У центрі Львова обвалився балкон разом з чоловіком

Відомо, що фасад цього будинку ремонтували до відкриття торгового центру «Форум» менш як десять років тому. Фахівці обстежують ділянку та зʼясовують деталі інциденту.

Зазначимо, що аналогічний інцидент у Львові стався усього два тижні тому – 31 липня. Тоді обвалився балкон на вулиці Джерельній, 43. Обійшлося без постраждалих.

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