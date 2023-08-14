У центрі Львова обвалився балкон разом з чоловіком. Подія сталася 13 серпня увечері. Про неї повідомила Львівська міська рада, передає НСН.

Балкон обвалився на четвертому поверсі обірвався близько 23.00 години у неділю, 13 серпня, на вулиці Під Дубом, 2. 43-річний чоловік, котрий перебував на балконі, на щастя, живий. Його оперативно забрала карета «швидкої» допомоги та відвезла в лікарню св. Пантелеймона Першого територіального медоб’єднання Львова, де медики надають всю необхідну допомогу. Відомо, що чоловік жив у цьому помешканні. Сама квартира – приватизована.

Відповідну ділянку комунальники вже обгородили. повідомила заступниця міського голови з житлово-комунальних питань Ірина Маруняк, що миттєво прибула на місце події.

Відомо, що фасад цього будинку ремонтували до відкриття торгового центру «Форум» менш як десять років тому. Фахівці обстежують ділянку та зʼясовують деталі інциденту.

Зазначимо, що аналогічний інцидент у Львові стався усього два тижні тому – 31 липня. Тоді обвалився балкон на вулиці Джерельній, 43. Обійшлося без постраждалих.

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