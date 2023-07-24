На Закарпатті обвалився міст через Тересву. Моторошні фото і відео публікують у мережі. В ОВА вже прокоментували надзвичайну подію, передає Nikopolnews.

За попередньою інформацією, вантажівка, яка везла пісок, була перевантажена, а міст має обмеження по вазі. Окрім, того один легковик також провалився. Попередньо троє госпіталізованих, надається меддопомога, — розповів начальник Закарпатської ОВА Роман Молдавчук.

Об’їзд для транспорту організували через Нересницю.

Як повідомив журналіст Віталій Глагола, попередньо під час обвалу мосту пошкоджено 2 авто: легковик Skoda на польскій реєстрації та вантажівка. У лековику було 5 людей. 1 жінка у важкому стані. Загалом 3 потерпілих. Ще один пасажир без сильних травм. Водій вантажівки без травм.

Наразі рух цією ділянкою паралізовано. Увесь рух направлено обʼїзд, який займає 35 км шляху, – зазначив журналіст

На Закарпатті обвалився міст через Тересву: фото і відео

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