Отримали понад 500 анкет: українки виявили бажання взяти участь у «Холостяку» з ветераном війни

Українки виявили бажання взяти участь у «Холостяку» з ветераном війни Олександром Тереном. Організатори отримали вже понад 500 анкет.

Про це повідомили на сторінці телеканалу «СТБ» в Інстаграм, передає сайт «новини України – НСН»

13 травня стало відомо, що шоу «Холостяк» повертається. А його головним героєм стане ветеран Олександр (Терен) Будько, який втратив обидві ноги на війні.

Українки виявили бажання взяти участь у «Холостяку» з ветераном війни

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Продюсери шоу заявили, що через велику кількість охочих серед українок, взяти участь у шоу «Холостяк» у них обвалився сайт

«Ваші анкети падають кожні 2 хвилини. Ви обвалили нам сайт на 13 хвилин. Лише за першу добу Холостяку надійшло БІЛЬШЕ 500 анкет, і вони продовжують і продовжують поступати!», йдеться у повідомленні.

У коментарях люди пишуть, що деякі жінки можуть прийти на шоу не заради кохання, а піару.

Герой 13-го сезону шоу «Холостяк» Олександр Будько пішов добровольцем захищати країну 24 лютого 2022 року. Через 6 місяців став командиром взводу 49-го окремого стрілецького батальйону «Карпатська Січ». Під час бойових дій втратив обидві кінцівки.

Після протезування веде активний спосіб життя, є призером міжнародних змагань «Ігри Нескорених», а також співавтором та ведучим YouTube-проєкту «Відвал ніг, або All інклюзив».

Влітку 2023 року український захисник Олександр Будько станцював у балеті, в США з українською трупою The United Ukrainian Ballet.

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