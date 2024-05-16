Безкоштовне таксі для ветеранів у Києві надає послуги деяким захисникам. Розповідаємо, хто може скористатися і куди звертатися.

Безкоштовне таксі для ветеранів у Києві – хто і як може скористатися

Замовити таксі може ветеран з важкими травмами. Поки що в столиці це єдине авто пристосоване для комфортного перевезення людей на кріслах колісних.

Увага! Подача авто з 8:00 до 16:00, пересування виключно містом Київ. Замовлення поїздки попередньо за один день.

В авто, крім місця для візка є сидяче місце, відтак, з ветераном може поїхати хтось з близьких. Також зручно і для ветеранів з іншими типами поранення.

Основні характеристики цього автомобіля включають:

Автомобіль обладнаний спеціальним підйомником або пандусом для забезпечення легкого виходу та заходження для інвалідів у візках;

просторий салон – широкий та комфортний салон дозволяє пасажирам з обмеженим пересуванням мати достатньо місця для зручної подорожі;

спеціальні крісла – автомобіль оснащений спеціальними кріслами або системами фіксації для забезпечення безпеки і комфорту пасажирів;

клімат-контроль: індивідуальний клімат-контроль допомагає забезпечити оптимальні умови для комфортної подорожі.

Скористатись можуть захисники, які:

здатні самостійно пересуватися з тривалішою витратою часу, пересуваються з зупинками

здатні самостійно пересуватися з використанням допоміжних засобів та (чи) за допомогою інших осіб

нездатність самостійно пересуватися та повна залежність від інших осіб

Куди звертатися:

у чат-бот: @golubi_miry_bot

або за телефоном: (099) 397-62-82

Про проєкт

Благодійний проєкт реалізує фонд «Голуби миру».

Фондом було прийняте рішення, розпочати пілотний проєкт «Безкоштовного інклюзивного транспорту для військових по місту Києву». Для реалізації цієї ідеї було придбано автомобіль Volksvagen Caravella.

В майбутньому у фонді хочуть розширити свій спектр допомоги, придбати декілька спеціально обладнаних автомобілів.

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