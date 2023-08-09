Розталий льодовик «Басейн самогубців» затопив столицю Аляски, що призвело до руйнувань, передає НСН.

На Алясці річка Менденхолл вийшла з берегів через танення льодовика, який має назву «Басейн самогубців». Повінь зруйнувала кілька будинків у місті Джуно — адміністративному центрі американського штату Аляска. У місті було оголошено надзвичайний стан. Щонайменше дві будівлі було зруйновано, а мешканців інших було евакуйовано в столиці Аляски Джуно після повені.

Річка Менденхол вийшла з берегів ще у суботу через великий витік води з Басейну Самогубців біля столиці Аляски Джуно. У неділю рівень води в річці знизився, але влада міста повідомила, що береги залишаються дуже нестабільними. Деякі дороги заблоковані мулом і сміттям, яке скупчилося в результаті повені, йдеться в повідомленні.

Такі повені, відомі як наслідок прориву льодовиків, трапляються, коли льодовики тануть і виливають величезну кількість води в довколишні озера. Дослідження, опубліковане на початку цього року, показало, що такі повені становлять ризик для 15 мільйонів людей по всьому світу, більше половини з них – в Індії, Пакистані, Перу та Китаї.

Національна метеорологічна служба пояснює, що Басейн Самогубців – це бічний басейн льодовика Менденхолл над Джуно.

“Починаючи з 2011 року у Басейні Самогубців відбуваються прориви льодовикових озер, які спричиняють затоплення вздовж озера Менденхолл і річки Менденхолл”, – повідомляють у службі

В суботу об 23:15 рівень озера Менденхолл сягнув максимальної позначки майже 1,5 метра.

У неділю о 17:15 рівень озера становив 2,2 метра, і вода продовжувала відступати, зазначили в службі. У службі повідомляють про значну ерозію берегів, а кілька споруд було знесено річкою. Спостерігається падіння дерев та сміття у річку.

На відео, розміщеному в соціальних мережах, видно, будинок складається і падає у бурхливу річку.

Розталий льодовик «Басейн самогубців» затопив столицю Аляски – відео моменту

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