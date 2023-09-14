В лікарні Дніпра померла 40-річна військова медикиня Ірина Казьміна

В лікарні Дніпра померла військова медикиня Ірина Казьміна, їй було всього 40 років. 13 вересня військову провели в останню путь.

Ірина Казьміна була хірургом і рятувала життя бійців. Вона була старшим лейтенантом медичної служби.

Про це у Фейсбук розповіла знайома військової Людмила Оніщенко, передає НСН.

Що відомо про військову медикиню Ірину Казьміну

40-річна Ірина потрапила на військову службу за мобілізацією. Вона служила в одній із комендатур охорони та обслуговування повітряного командування “Схід”.

Жінка була хірургом і рятувала життя бійців.

Ірина народилася у селі Іванівка, що на Дніпропетровщині. Друзі розповідають, що з дитинства вона мріяла стати лікарем.

12 вересня серце Ірини зупинилося у міській клінічній лікарні Дніпра. 13 вересня її поховали в селищі Судилків на Хмельниччині.

НСН висловлює щирі співчуття рідним та близьким померлої медикині.

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