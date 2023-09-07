Костянтинівка оговтується від страшного удару, найважчих поранених рятують у Дніпрі (фото, відео)

Костянтинівка оговтується від російського обстрілу центрального ринку, який стався 6 вересня. У місцевій військовій адміністрації кажуть, що такого удару місто ще не знало. Серед загиблих – продавці квітів та інших товарів, звичайні покупці, таксисти… НСН розповість про ситуацію станом на сьогодні і про стан постраждалих.

За останніми даними, внаслідок російської терористичної атаки на цивільні об’єкти в місті Костянтинівка Донецької області, 16 людей загинули та 33 отримали поранення. Такого удару місто ще не знало. Про це в ефірі телеканалу FREEДОМ сьогодні, 7 вересня, розповів заступник начальника Костянтинівської міської військової адміністрації Микола Терещенко.

Він зазначив, що тяжко поранених відправили до лікарень міста Дніпро. Наразі з’ясовується, яку зброю застосували росіяни.

Костянтинівка оговтується від страшного удару

На сьогодні працюватимуть усі служби комунальні для того, щоб навести лад. Але наслідки жахливі. Це ні з чим не можна порівняти. Люди загинули. Це страшно. Люди постраждали. Це страшно. Такого удару ми ще не знали. Наша громада, наше місто, — сказав Терещенко

Він додав, що район, куди потрапила ракета росіян, є повністю цивільним — там ринок, парк і житлові будинки, там немає військових об’єктів.

Це цілком цивільний об’єкт, там лише громадянське населення. Це було зроблено близько 14:00 дня, це найгустонаселеніший район. Там житлові будинки, я не розумію, яку мету вони мали. Але там могли опинитися ще й діти, поряд парк, житлові будинки, багатоповерхові житлові будинки, — сказав Терещенко

Тим часом у поліції кажуть, що російські окупанти 6 вересня вдарили по Костянтинівці на Донеччині не з артилерії.

Про це повідомила начальниця відділу комунікації поліції Донецької області Олександра Гаврилко в ефірі національного телемарафону, передають Українськi Новини.

Вона зазначила, що поліція виключає використання артилерії, про яке повідомлялось раніше.

На даний момент ще проводиться експертиза. Можу сказати, що є кілька версій щодо типу озброєння. Артилерію ми поки що виключаємо, хоча спочатку ми надавали інформацію про артобстріл, – сказала представниця поліції.

Найтяжчих поранених рятують у Дніпрі

У лікарні Дніпра рятують шістьох найважчих поранених внаслідок ракетного удару по Костянтинівці. Про це розповів директор лікарні імені Мечникова Сергій Риженко.

За його словами, усі пацієнти у вкрай тяжкому стані, на апаратах штучного дихання. Усі прооперовані, деякі повторно.

Діагнози, на жаль, досить невтішні, величезні уламки залетіли людям у груди, в живіт тощо. Одній з пацієнток довелося запускати серце після його зупинки.

Сьогодні в реанімації майже всіх стабілізували. За ніч зробили шість важких операцій. Вночі працювали 40 хірургів, – розповів Сергій Риженко

Як виглядає Костянтинівка після удару

Видання Суспільне показало, як виглядає сьогодні Костянтинівка після удару.

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