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ВІДЕО МОМЕНТУ: Жахливий удар по Костянтинівці, де ракета прилетіла на центральний ринок

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Жахливий удар по Костянтинівці: ракети прилетіли на центральний ринок, багато загиблих (фото, відео)
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Жахливий удар по Костянтинівці здійснили росіяни 6 вересня вдень. Повідомляється, що ворожі ракети прилетіли на центральний ринок, де завжди багато людей, передає НСН. Вже відомо про 16 жертв. Матеріал доповнюється.

У мережах публікують моторошні фото і відео з Костянтинівки.

Жахливий удар по Костянтинівці: ракети прилетіли на центральний ринок, багато загиблих (фото, відео)

Зеленський прокоментутвав удар РФ по Костянтинівці, де вже 16 загиблих, і оприлюднив відео моменту прильоту.

Коли хтось у світі ще намагається мати справу з чимось російським, це означає заплющувати очі на реальність. Наглість зла. Зухвалість підлості. Повномасштабна нелюдь.

На цей час артилерія російських терористів убила 16 людей у місті Костянтинівці, Донецька область. Звичайний ринок. Магазини. Аптека. Люди, які нічим не завинили. Багато поранених. На жаль, кількість загиблих і постраждалих може ще зрости.

Мої співчуття всім, хто втратив рідних! Якнайшвидше треба перемогти це російське зло, – написав президент

Жахливий удар по Костянтинівці: відео моменту

У ДСНС теж опублікували фото і відео наслідків удару по Костянтинівці.

костянтинівка

костянтинівка

костянтинівка

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