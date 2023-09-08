Ракетний удар по Кривому Рогу 8 вересня: все, що відомо (фото)

Армія рф здійснила ракетний удар по Кривому Рогу 8 вересня вранці. НСН розповість все, що відомо на даний момент. Матеріал оновлюється.

Вранці 8 вересня на Дніпропетровщині оголосили повітряну тривогу. Вибухи пролунали у Кривому Розі. Їх підтвердив начальник Ради оборони міста Олександр Вілкул. Він попросив нічого не знімати і не викладати в мережу.

Згодом з’явилася інформація від начальника ДніпроОВА Сергія Лисака. Він розповів, що ворожа ракета поцілила в адмінбудівлю.

Попередньо, 1 загиблий та 9 постраждалих. 3-х дістали з-під завалів, – написав начальник Сергій Лисак

Він додав, що зайнялися гаражі. Вогонь охопив 200 кв м.

Ще пізніше у ДСНС повідомили, що ворожа ракета прилетіла у середмістя Кривого Рогу, внаслідок удару зруйнована одна із адмінбудівель поліції. Зайнялася пожежа.

Станом на зараз відомо про одного загиблого поліцейського. Ще трьох рятувальники ДСНС дістали з-під завалів. Вони у важкому стані. Усього, за даними Дніпро ОВА, 32 особи постраждали.

Вже 32 постраждалі через ракетний приліт у Кривому Розі. Більшість – в стані середньої тяжкості або «задовільні». Втім, є й «важкі». Пошкоджені 3 адмінбудівлі. Побиті 7 житлових будинків, серед них – багатоповерхівка. Пожежа, яка виникла в гаражах, локалізована. Обстеження території триває, – написав Сергій Лисак

Надзвичайники на місці прильоту гасили пожежу площею 200 квадратних метрів.

Крім того, постраждали ще розміщені поруч житлові будинки. Поліція здійснює поквартирний обхід, щоб перевірити стан мешканців. Тривають рятувальні роботи.

Місцевих мешканців просять не наближатися до місця роботи екстрених служб у цілях безпеки.

Розгортаємо штаб допомоги людям у Школі мистецтв (колишній Центрально-Міський райком) за пам’ятником Святому Миколаю. Людям буде надано допомогу будівельними матеріалами, збирання заявок на допомогу з міського бюджету за пошкоджене майно та інше, – повідомив Олександр Вілкул

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