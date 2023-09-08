5 /5
Based on 5 ratings

Купити квартиру в Дніпрі

88
Тег:
SocВійнаКривий Ріг
88

Ракетний удар по Кривому Рогу 8 вересня: все, що відомо (фото)

Адмін сайту
Ракетний удар по Кривому Рогу 8 вересня: все, що відомо (фото)
Для зручності перегляду сайту, пропонуємо завантажити мобільний додаток НСН

Армія рф здійснила ракетний удар по Кривому Рогу 8 вересня вранці. НСН розповість все, що відомо на даний момент. Матеріал оновлюється.

Вранці 8 вересня на Дніпропетровщині оголосили повітряну тривогу. Вибухи пролунали у Кривому Розі. Їх підтвердив начальник Ради оборони міста Олександр Вілкул. Він попросив нічого не знімати і не викладати в мережу.

Згодом з’явилася інформація від начальника ДніпроОВА Сергія Лисака. Він розповів, що ворожа ракета поцілила в адмінбудівлю.

Попередньо, 1 загиблий та 9 постраждалих. 3-х дістали з-під завалів, – написав начальник Сергій Лисак

Він додав, що зайнялися гаражі. Вогонь охопив 200 кв м.

Ракетний удар по Кривому Рогу 8 вересня: все, що відомо (фото)

Ще пізніше у ДСНС повідомили, що ворожа ракета прилетіла у середмістя Кривого Рогу, внаслідок удару зруйнована одна із адмінбудівель поліції. Зайнялася пожежа.

Ракетний удар по Кривому Рогу 8 вересня: все, що відомо (фото)

Станом на зараз відомо про одного загиблого поліцейського. Ще трьох рятувальники ДСНС дістали з-під завалів. Вони у важкому стані. Усього, за даними Дніпро ОВА, 32 особи постраждали.

Вже 32 постраждалі через ракетний приліт у Кривому Розі. Більшість – в стані середньої тяжкості або «задовільні». Втім, є й «важкі». Пошкоджені 3 адмінбудівлі. Побиті 7 житлових будинків, серед них – багатоповерхівка. Пожежа, яка виникла в гаражах, локалізована. Обстеження території триває, – написав Сергій Лисак

Ракетний удар по Кривому Рогу 8 вересня: все, що відомо

Ракетний удар по Кривому Рогу 8 вересня: все, що відомо (фото)

Ракетний удар по Кривому Рогу 8 вересня: все, що відомо

Надзвичайники на місці прильоту гасили пожежу площею 200 квадратних метрів.

Крім того, постраждали ще розміщені поруч житлові будинки. Поліція здійснює поквартирний обхід, щоб перевірити стан мешканців. Тривають рятувальні роботи.

Ракетний удар по Кривому Рогу 8 вересня: все, що відомо (фото)

Місцевих мешканців просять не наближатися до місця роботи екстрених служб у цілях безпеки.

Розгортаємо штаб допомоги людям у Школі мистецтв (колишній Центрально-Міський райком) за пам’ятником Святому Миколаю. Людям буде надано допомогу будівельними матеріалами, збирання заявок на допомогу з міського бюджету за пошкоджене майно та інше, повідомив Олександр Вілкул

Ще новини України: Росіяни вдарили по Кривому Рогу балістикою – понівечено три десятки будинків

Корисні посилання дивіться нижче

НСН у Телеграм

To Top
Ще новини ⬇
Головна
Назад
Розділи
Важливі
Lite
Пошук
×