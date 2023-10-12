Ворог масовано обстріляв Донеччину 12 жовтня: багато поранених і є загиблі, серед них діти. Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура, передає НСН.

Розпочато розслідування за фактами вбивства двох людей, серед яких 11-річна дитина та поранення сімох громадян.

За даними слідства, 12 жовтня 2023 року, російська армія обстріляла м. Авдіївку, внаслідок чого осколкові поранення отримали чоловік 58 років та 61-річна жінка.

Також окупанти здійснили ракетні удари по с. Багатир Волноваського району. Від влучання засобів ураження загинув 11-річний хлопчик, а його 6-річний брат дістав поранення тулуба. Їхню 31-річну матір ушпиталили з множинними рваними ранами.

Під ворожим вогнем опинилося й с. Галицинівка Покровського району. Там внаслідок розривів снарядів зазнали тілесних ушкоджень чоловік 32-х та жінка 62-х років.

Крім того, армія рф атакувала м. Гірник Покровського району. Від влучань російських боєприпасів загинула 44-річна жінка. Її 24-річний зять дістав травм.

Прокурори вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених збройними силами рф.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

Ворог масовано обстріляв Донеччину 12 жовтня: фото

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