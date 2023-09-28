Війська РФ накрили вогнем Костянтинівку і Красногорівку на Донеччині 28 вересня: є загиблі і поранені місцеві мешканці. Про наслідки повідомляє Донецька обласна прокуратура, передає НСН.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

28 вересня 2023 року, о 12:00, окупанти вдарили, ймовірно, зі ствольної артилерії 152-го калібру по м. Красногорівці. Від ворожих снарядів загинули чоловіки 47 й 54 років. Дві жінки 45 та 61 років і 60-річний чоловік дістали мінно-вибухових травм.

Вже за годину російська армія завдала авіаудару по м. Костянтинівці, за попередніми даними, використавши КАБ-100. Унаслідок вибухів отримали поранення троє чоловіків віком від 37 до 60 років. У них діагностовано перелами та рвані рани. Усі постраждалі під час обстрілу перебували на вулиці.

Крім того, пошкоджено торговельний об’єкт, багатоповерхові житлові будинки, приватні домоволодіння й корпуси навчального закладу.

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