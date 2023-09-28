Армія рф за добу обстріляла 10 областей України: троє загиблих, багато руйнувань

Армія рф за добу обстріляла 10 областей України – є загиблі, поранені і руйнування. Сумну статистику публікує НСН, посилаючись на зведення ОВА.

Армія рф за добу обстріляла 10 областей України: ситуація станом на ранок 28 вересня

Кіровоградська область

Над Кіровоградською областю ППО знищила сім дронів типу Shahed. Є влучання. За попередніми даними, загиблих, травмованих і пошкодження цивільної інфраструктури немає.

Чернігівська область

У Чернігівській області за добу ворог здійснив три обстріли, пролунали 33 вибухи. Росіяни застосовували міномети та артилерію, били по Корюківському й Новгород-Сіверському районах.

Сумська область

У Сумській області вночі та зранку росіяни здійснили 5 обстрілів населених пунктів і прикордонних територій. Зафіксовано 38 вибухів.

Обстрілів зазнали Свеська, Есманська та Великописарівська громади.

Вчора протягом дня війська РФ 36 разів обстріляли Сумщину. Зафіксовано 228 вибухів.

Обстрілів зазнали Краснопільська, Білопільська, Юнаківська, Миколаївська, Хотінська, Великописарівська, Есманська, Середино-Будська громади.

У Великописарівській громаді внаслідок скидання запалювальних зарядів із БпЛА пошкоджено приватний житловий будинок, трактор. Артобстрілами пошкоджено приватний житловий будинок, приватні господарчі споруди.

У Миколаївській громаді пошкоджено приватне домоволодіння.

В Середино-Будській громаді пошкоджено приватне домоволодіння.

Дніпропетровська область

У Дніпропетровській області вночі ворог спрямував на Нікопольський район майже 20 снарядів, з артилерії бив по Мирівській громаді.

Зранку російська армія обстріляла Нікополь з важкої артилерії, а вдень атакувала місто дроном-камікадзе. Пошкоджені приватний будинок, комунальне підприємство, об’єкт інфраструктури, господарча споруда, теплиця та електромережі.

Запорізька область

У Запорізькій області агресори здійснили 148 обстрілів 27 населених пунктів.

125 артилерійських ударів прийшлися по території Залізничного, Левадного, Білогір’я, Преображенки, Малинівки, Чарівного, Червоного, Темирівки, Степногірська, Степового, Кам’янського, Приморського та інших прифронтових міст та сіл.

Зафіксовано 9 обстрілів із РСЗВ Новояковлівки, Оріхова, Роботиного й Малої Токмачки, 10 атак БпЛА по Гуляйполю, Новоданилівці, Полтавці, Ольгівському, Новодарівці, П’ятихатках і Малих Щербаках, а також чотири авіаудари по Оріхову, Роботиному й Новоданилівці.

З пораненням госпіталізований 23-річний житель Новояковлівки.

Надійшло 25 повідомлень про руйнування житлових будинків та об’єктів інфраструктури.

Херсонська область

У Харківській області на Слобожанському напрямку артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Одноробівка Богодухівського району, Глибоке Харківського району, Стариця, Гатище Чугуївського району.

На Куп’янському напрямку армія РФ завдала авіаційних ударів біля Бологівки та Кругляківки.

Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Кислівка та Берестове.

Внаслідок артилерійського обстрілу Вовчанська Чугуївського району пошкоджено приміщення агрегатного заводу.

Внаслідок удару ракетою “Гром Е-1” по селу Кругляківка Куп’янського району пошкоджено об‘єкт дорожньої інфраструктури.

Вчора ворог обстріляв село Мала Шапківка Куп’янського району. Горіли трава на відкритій території та господарча споруда. У газорозподільному пункті пошкоджена труба високого тиску. Від газопостачання відключене село Мала Шапківка.

Луганська область

У Луганській області росіяни атакують з літаків усю лінію зіткнення.

У районі Новолюбівки вибухнули дві авіабомби КАБ-500.

На околицях Невського горіла суха трава внаслідок чотирьох обстрілів із реактивної системи “Смерч”.

За добу ворог здійснив 159 обстрілів Луганщини, випустив 546 снарядів.

Донецька область

У Донецькій області росіяни здійснили 20 обстрілів. Під вогнем перебували, зокрема Авдіївка, Званівка, Калинівка, Торецьк, Костянтинівка, Курахове, Новоукраїнка, Степанівка, Часів Яр, Гостре, Курдюмівка, Ласточкине, Курахівка.

Пошкоджено 52 житлові будинки, газопровід, дві ЛЕП.

За добу на Донеччині одна людина загинула, п’ятеро людей були поранені.

Миколаївська область

У Миколаївській області зранку ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади.

Вночі у Степівській громаді внаслідок падіння уламків ворожого БпЛА, збитого силами ППО, пошкоджено господарчу споруду.

Вдень та цієї ночі на Миколаївщині сили та засоби протиповітряної оборони знищили два розвідувальні БпЛА “Орлан” і 20 ударних БпЛА типу Shahed 131/136.

Вчора близько 21:44 Миколаїв зазнав ракетного удару. Є влучання в об’єкт інфраструктури на околицях міста, горіла суха трава.

Також вчора ввечері у Сухоєланецькій громаді внаслідок падіння уламків збитого БпЛА була пошкоджена лінія електропостачання.

Херсонська область

По Херсонській області загарбники здійснили 109 обстрілів, випустили 604 снаряди, з них по Херсону — 9 обстрілів (33 снаряди).

Росіяни поцілили у райони 24 населених пунктів, територію заводу й об’єкт критичної інфраструктури у Херсоні.

На російській міні в полі поблизу села Новоберислав підірвався і загинув 61-річний тракторист.

Внаслідок ворожої атаки у Херсоні на порозі власного будинку загинув 41-річний чоловік. 27-річному пораненому чоловіку медичну допомогу надали на місці.

Також росіяни скинули сім авіабомб в районі Миколаївки Бериславського району.

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