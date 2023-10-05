Серед загиблих комунальник, що обрізав дерева: росіяни вранці обстріляли Херсон

Росіяни вранці обстріляли Херсон 5 жовтня. Серед загиблих комунальник, що обрізав дерева. Про обстріл повідомили у Херсонській ОВА і обласній прокуратурі, передає НСН.

За даними слідства, 5 жовтня 2023 року близько 09:30 збройними силами рф вкотре здійснено артилерійський обстріл середмістя Херсона.

Під прицільний вогонь потрапили житлові будинки, а також нежитлові приміщення.

В результаті ворожого обстрілу загинуло двоє цивільних людей – чоловік і жінка, які перебували на вулиці.

Дані щодо травмованих та поранених уточнюються.

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями вживають заходи для документування злочину, вчиненого представниками збройних сил держави-агресора.

За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Росіяни вранці обстріляли Херсон: фото

У мережі показали моторошні фото наслідків обстрілу.

Обстріли Херсонщини 5 жовтня

В ОВА повідомляють і про інші обстріли Херсонщини 5 жовтня.

Опівночі під вогнем опинилося Інженерне. Внаслідок влучань пошкоджено господарчі споруди.

Близько 7:30 з півдесятка «прильотів» зафіксовано по Золотій Балці. Руйнувань зазнали нежитлові та допоміжні споруди.

В той самий час окупанти вдарили й по Кізомису, через що знищили оселю.

На щастя, через ці обстріли постраждалих немає.

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