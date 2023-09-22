Окупанти зранку 22 вересня обстріляли Херсон – є загиблий та поранені

Російські війська зранку 22 вересня обстріляли Херсон. Одна людина загинула, ще двоє поранені.

Про це повідомляє НСН з посиланням на Херсонську обласну прокуратуру.

“Окупанти знов обстріляли Херсон, є загиблий та поранені”, йдеться в повідомленні.

За даними прокуратури, близько 09:00 російські військові вкотре обстріляли житлові квартали міста Херсон, попередньо здійснено артобстріл.

“Окупанти поцілили по приватному будинку, внаслідок чого травми несумісні із життям отримав 25-річний чоловік. Наразі відомо про двох містян, які отримали поранення. Дані уточнюються”, додали в прокуратурі.

Також пошкоджено приватні будинки, господарські споруди, гаражі.

За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

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