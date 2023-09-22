Росіяни обстріляли Курахове: виникли пожежі, багато постраждалих (відео)

Росіяни обстріляли Курахове пізно увечері 21 вересня. Про це повідомив начальник Курахівської міської військової адміністрації Роман Падун, передає НСН.

Снаряди влучили у житлові будинки, виникли пожежі. Увечері повідомлялося про 13 постраждалих людей. Одну людину живою витягнули з-під завалів.

Сьогодні вранці з’явилася інформація про 21 пстраждалого. Її оприлюднив Інформаційний Спротив. Він також показав відео з місць влучань.

Росіяни обстріляли Курахове: відео

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