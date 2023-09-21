Масштабні повітряні атаки 21 вересня: багато постраждалих і руйнувань – все, що відомо

Росія здійснила дві масштабні атаки 21 вересня – вночі і вранці. Повітряні тривоги оголосили по всій країні. Після завершення нічної атаки через короткий час почалася ранкова. У багатьох областях лунали вибухи. На жаль, є влучання, постраждалі люди і руйнування. НСН розповість все, що відомо про наслідки атак на даний момент. Матеріал доповнюється. Наразі атака ще триває.

Вже відомо, що ворогом було застосовано:

крилаті ракети повітряного базування Х-101/555 запущені з бортів 8х Ту-95 з Каспійського напрямку;

ракети с-300 по Харкову

Ракети рухались з декількох напрямків, об’єднавшись з часом у групи.

Повітряні атаки 21 вересня: ситуація в регіонах

Київщина

У ніч на 21 вересня в Києві пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Падіння уламків збитих ракет зафіксовано у трьох районах столиці. У деяких районах зникло світло та вода.

Про це повідомляють пресслужба Київської міської військової адміністрації та мер столиці Віталій Кличко.

Попередньо з приблизно 10-ти літаків стратегічної авіації Ту-95МС ворог випустив крилаті ракети типу Х-101/555/55. Силами та засобами ППО було знищено понад 20 ворожих цілей, – йдеться у повідомленні КМВА

Зазначається, що внаслідок збиття ворожих ракет, сталося падіння уламків в Голосіївському, Дарницькому, та Шевченківському районах.

В Шевченківському районі є пошкодили газової труби, попередньо без загоряння. Пожежі немає. Газова служба на місці.

В Дарницькому районі уламками пошкоджено нежитлові приміщення та припарковані автомобілі. Є загорання, працюють екстрені служби. У Дарницькому районі наразі 7 постраждалих. Трьох (серед них 9-річна дівчинка) госпіталізували. Чотирьом медики надали допомогу на місці.

Крім того, вибиті вікна в двоповерховому будинку поруч. Також постраждав заклад профтехосвіти. Учні були в укритті, серед них постраждалих немає.

У Голосіївському районі, в частині, що знаходиться в центрі столиці, пошкоджені вікна в 5-поверховому будинку. Руйнувань і постраждалих немає.

У деяких мікрорайонах Святошинського району немає світла та води. Енергетики відновлюють електропостачання.

Наслідки атаки у Києві

У Київській області внаслідок падіння уламків виникли пожежі на території підприємств, постраждав приватний сектор, двоє людей поранено.

Черкащина

Зафіксовано влучання в об’єкт цивільної інфраструктури. Інші наслідки наразі уточнюють.

Як повідомив міський голова Анатолій Бондаренко, внаслідок збиття російської ракети у Черкасах є влучання в обʼєкт цивільної інфраструктури в центрі

На місці працюють всі служби, – зазначив мер.

В ОВА підтвердили, що зранку ворог завдав ракетного удару по обласному центру. Унаслідок роботи ППО є падіння уламків у центральній частині міста. Зокрема, постраждав об’єкт соціальної інфраструктури (готель).

Наразі п’ятеро потерпілих. Під завалами щонайменше одна людина. Триває рятувальна операція, – розповіла влада.

Згодом рятувальники показали відео, на якому з-під завалів дістають людину.

Рятувальна операція продовжується.

Фото наслідків атаки по Черкасах

Львівщина

Під час нічної атаки на Львівщині лунали вибухи. Згодом влада повідомила про влучання в Дрогобицькому районі. Усі профільні служби виїхали на місце подій.

За попередньою інформацією, близько 06:25 ворог завдав трьох ракетних ударів по території Дрогобича. Було два прильоти по промисловому обʼєкту. Загорівся цех, зруйнована триповерхова будівля складу, є загоряння на площі близько 30 кв.м.

Ще один ракетний удар – по приватному двоповерховому складу. Є загоряння на площі 20 кв.м.

Пожежі ще гасять.

Станом на цю годину інформації про постраждалих не надходило.

Харківщина

Унаслідок ворожого удару по Харкову було госпіталізовано двох людей. Про це повідомляє мер міста Ігор Терехов.

“Маємо інформацію про двох постраждалих внаслідок ранкового обстрілу Харкова. Обидва госпіталізовані у лікарню”, – йдеться у повідомленні

Зазначається, що на місці влучань працюють відповідні служби, усувають їхні наслідки.

Рівненщина

Під час ранкової повітряної тривоги у Рівному зафіксовані влучання ворожих ракет. Про це повідомив очільник місцевої ОВА Віталій Коваль.

На місцях “прильотів” вже працюють усі відповідні служби.

Місцеві мешканці повідомляють, що в місті було кілька вибухів – ймовірно, працювала ППО. Згодом було чути більш потужний вибух.

Даних про постраждалих людей наразі немає. За словами кореспондента, нібито вдалося збити ракету, яка цілилася в енергетичний об’єкт.

Ще новини України: Найдовша атака на Львів і удар по Дніпропетровщині: що відомо про нічний терор України 19 вересня (фото)