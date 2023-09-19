Найдовша атака на Львів і удар по Дніпропетровщині: що відомо про нічний терор України 19 вересня (фото)

Найдовша атака на Львів і удар по Дніпропетровщині: НСН розповість все, що відомо про нічний терор України 19 вересня. Матеріал оновлюється.

Російські військові в ніч на 19 вересня завдали по Україні ударів безпілотниками: Повітряна тривога у ніч на 19 вересня була оголошена у кількох центральних та західних областях України. у Львові спалахнула пожежа, вибухи лунали у Кривому Розі, Одеській, Миколаївській і Кіровоградській областях..

Що кажуть у Повітряних Силах

У ніч на 19 вересня 2023 року противник застосував ударні БпЛА типу “Shahed-136/131”, а також балістичну ракету “Іскандер-М”.

Усього зафіксовано пуски 30 ударних БпЛА з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ – рф), а також одну балістичну ракету “Іскандер-М“, яку противник випустив з території тимчасово окупованого Криму у напрямку Кривого Рогу.

В результаті бойової роботи 27 “шахедів” знищено протиповітряною обороною по маршруту слідування у Південних, Центральних та Західних областях.

Також на східному напрямку знищено розвідувальний БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Найдовша атака на Львів

У Львові внаслідок атаки виникли пожежі, троє людей опинилися під завалами, вже відомо про одного загиблого.

За попередньою інформацією, у напрямку області летіло 18 таких дронів. 15 із них Сили ПВК «Захід» збили. Сім збили безпосередньо у повітряному просторі Львівської області. Про це повідомив голова ОВА Максим Козицький.

Він зазначив, що цифри ще можуть трохи змінитися, інформація уточнюється, але навіть зараз можна уявити масштаб атаки і масштаб роботи, яка була у Протиповітряної Оборони області.

На жаль, є три влучання у промислові склади у Львові. Під завалами знайшли тіло загиблого (про це повідомив мер Садовий). Ще один чоловік постраждав – це 26-річний хлопець, який на момент атаки перебував на складі. Його госпіталізували. Він у стані середньої складності. Також на місці була жінка, госпіталізації не потребувала.

На складах є загоряння у чотирьох локаціях. Пожежу досі гасять. Хочу наголосити, що це звичайні промислові склади. Нічого мілітарного на них не зберігали, – написав Козицький Величезна вдячність нашим Силам ППО. Дякую рятувальникам та правоохоронцям, які оперативно прибули на місце подій і діють дуже злагоджено. Тримаємося. Не ігноруємо повітряних тривог. З нами Бог, правда та ЗСУ, тому перемога точно буде за нами! – додав начальник ОВА

Кореспонденти Української служби ‘Бі-бі-сі’ передають, що під час атаки на Львів російські безпілотники-камікадзе пролетіли над історичним центром міста, яке внесено до Списку об’єктів Світової спадщини ЮНЕСКО. ‘Шахеди’ атакували Львів після четвертої ранку, безпілотники летіли на місто з різних напрямків, повідомляють журналісти. Атака на Львів закінчилася близько 06:00 і стала найдовшою за весь час повномасштабного російського вторгнення.

Мер Львова заявив, що багато жителів постраждалого під час російського ракетного удару будинку не пішли в укриття.

Вранці у Львові перекрили рух транспорту по вул. Городоцькій від перехрестя з вул. Патона до кільця в обидві сторони.

Після атаки тут працює спецтехніка і всі відповідні служби, – повідомив мер Садовий і закликав оминати цю ділянку дороги

За даними Повітряних сил ЗСУ, Росія запустила дрони-камікадзе з Приморсько-Ахтарська (місто на узбережжі Азовського моря, у Краснодарському краї) близько 23:00 18 вересня. За п’ять годин вони долетіли до Львова.

У ДСНС повідомили, що близько 5 ранку російські безпілотники атакували Львів. В результаті виникла пожежа 3-х складських будівель на площі 9 тис. 450 кв.м.

Ліквідація пожежі триває.

Рятувальники оприлюднили фото і відео з місць ліквідації наслідків.

Ситуація в інших регіонах України

Дніпропетровщина

Вночі вибух пролунав у Кривому Розі. Як зазначено вище, ворог скерував на місто балістичну ракету “Іскандер-М“. Через влучання зайнялася багатоповерхова будівля. Пожежу загасили. Вибуховою хвилею пошкоджені фасади трьох багатоповерхових будинків.

Обійшлося без постраждалих.

Миколаївщина

Як повідомляють Сили оборони Півдня, над Миколаївщиною в ніч на 19 вересня було знищено 10 ворожих БпЛА.

Під час збиття ворожої цілі падіння уламків спричинило пошкодження сільськогосподарської техніки одного з приватних підприємств на Миколаївщині. Люди не постраждали.

Одещина

Тут Сили оборони знищили один ворожий дрон.

Вінничина

Над Вінничиною теж було знищено один ворожий безпілотник

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