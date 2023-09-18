Нічна повітряна атака на Україну 18 вересня: все, що відомо, відео, як збивали ракети

Ворогом була здійснена чергова нічна повітряна атака на Україну 18 вересня. Ворог декількома хвилями запускав по нашим містам ракети і дрони. Було оголошено масштабну повітряну тривогу. НСН розповість все, що відомо про масштабну атаку на даний момент. Матеріал доповнюється.

Що кажуть у Повітряних Силах

За даними Повітряних Сил України, у ніч на 18 вересня 2023 року ворог атакував Україну ударними БпЛА типу “Shahed-136/131” та крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55.

«Шахеди» летіли з двох напрямків: (Приморсько-Ахтарськ – рф та мис Чауда – ТОТ Крим). Усього зафіксовано 24 ударних БпЛА, у напрямку Миколаївської та Одеської областей.

18 ударних дронів знищено протиповітряною обороною по маршруту слідування. Як повідомляють Сили оборони Півдня, 11 дронів знищено – над Одещиною, п’ять – над Миколаївщиною, два – над Кіровоградщиною.

Пуски крилатих ракет із стратегічних бомбардувальників Ту-95МС окупанти здійснили з Волгоградської області.

Залучено вісім бортів, зафіксовано пуски 17 крилатих ракет типу Х-101/Х-555/Х-55 .

Усі 17 – знищено силами та засобами Повітряних Сил у межах Дніпропетровської, Полтавської та Хмельницької областей.

Як збивали ракети: відео

У Повітряних Силах показали, як збивали російські ракети сьогодні вночі.

Дякую захисникам неба за успішну бойову роботу 18 вересня! Третя теж була! Разом – до перемоги! – написав Командувач Повітряних сил Збройних сил України Микола Олещук

Нічна повітряна атака на Україну 18 вересня: ситуація в регіонах

Одещина

З початку поточної доби російські окупанти завдали масованого ракетно-авіаційного удару із застосуванням крилатих ракет та ударних БпЛА по цивільній інфраструктурі Одещини. Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що під ударом ворога знову був Ізмаїльський район. Постраждалих серед цивільних немає.

“Зафіксовано влучання в рекреаційну інфраструктуру Вилкове. Внаслідок чого виникла пожежа, наші рятувальники все оперативно ліквідували”, – додав очільник ОВА

Миколаївщина

Війська РФ вночі дронами атакували Снігурівську громаду на Миколаївщині.

Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у Телеграмі.

Вночі, 18 вересня, о 02:25 атаки БпЛА типу «Shahed-136/131» зазнала Снігурівська громада. Уламки збитого дрону спричинили пожежу двоповерхової будівлі, яку було оперативно ліквідовано. Ударною хвилею пошкоджено розташовані поруч будівлі. Постраждалих немає, – зазначив він

Дніпропетровщина

Дві крилаті ракети були знищені нашими силами ППО над Дніпропетровщиною. Про це повідомив голова облради Микола Лукашук

У ПвК «Схід» уточнили, що винищувачем збито 2 крилаті ракети Х-101/555 в Новомосковському районі Дніпропетровської області.

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