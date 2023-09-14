Нічна атака дронами на Україну 14 вересня: все, що відомо

Чергова нічна атака дронами на Україну 14 вересня була здійснена окупантами. НСН розповість все, що відомо про неї на даний момент. Матеріал доповнюється.
Що говорять у Повітряних Силах
У ніч на 14 вересня 2023 року з 21.00 по 02.30 російські окупанти атакували Україну кількома групами ударних БпЛА типу “Shahed-136/131” із трьох напрямків: мис Чауда – Крим; Єйськ, Курськ – рф.
Усього зафіксовано пуски 22 “шахедів” у напрямку Миколаївської, Запорізької, Дніпропетровської та Сумської областей.
За результатами бойової роботи цієї ночі протиповітряною обороною знищено 17 із 22 ворожих ударних БпЛА “Shahed-136/131”.
Нічна атака дронами на Україну 14 вересня: ситуація в регіонах
Дніпропетровщина
За даними начальника ДніпроОВА Сергія Лисака, вночі 14 вересня оборонці неба з ПвК “Схід” збили над Дніпропетровщиною три безпілотники.
Уламки одного з них впали в Першотравневській громаді, що на Нікопольщині. Частково зруйнований приватний будинок. Ще шість – пошкоджені. Понівечені й 8 господарських споруд, 3 авто. Зайнялася суха трава, пожежу рятувальники загасили.
Сумщина
У Сумській області під час нічної ворожої атаки БПЛА на Україну було знищено дрон. Про це повідомляє Сумська ОВА.
Сьогодні підрозділами територіальної оборони Сумщини знищено ворожий БпЛА ”Шахед””, – йдеться у повідомленні
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