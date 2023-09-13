Ворог намагається прорватися на сході: що відбувається на фронті 13 вересня

Повномасштабна війна в Україні триває вже п’ятсот шістдесят сьому добу. Про ситуацію на фронті 13 вересня і втрати окупантів НСН повідомляє, посилаючись на Генштаб ЗСУ.

Нічна повітряна атака сьогодні

У ніч на 13 вересня 2023 року російські окупанти атакували Одещину та Сумщину кількома групами ударних БпЛА типу “Shahed-136/131” із трьох напрямків: Приморсько-Ахтарськ, мис Чауда, Курськ.

Усього зафіксовано пуски 44 “шахедів”.

Основний напрямок – південні райони Одещини, портова інфраструктура регіону.

До відбиття атаки залучено винищувальну авіацію, підрозділи зенітних ракетних військ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

За результатами бойової роботи знищено 32 ворожі ударні дрони “Shahed-136/131”.

Загальна ситуація на фронті 13 вересня

Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, а також наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах.

Протягом минулої доби відбулося 34 бойових зіткнень. Ворог завдав 7 ракетних та 35 авіаційних ударів, здійснив понад 56 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об’єктах нашої держави.

Авіаційних ударів зазнали Попівка, Степок, Миропілля, Грабовське Сумської області, Кислівка Харківської області, Надія, Діброва Луганської області, Спірне, Кліщіївка, Північне Донецької області, Роботине Запорізької області, Одрадокам’янка Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 45 населених пунктів Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Ситуація на окремих напрямках

В районі відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує утримувати угруповання військ прикриття державного кордону, проводить активну диверсійну діяльність у прикордонних районах з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

В районі відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Хортиця” на Куп’янському, Лиманському та Бахмутському напрямках противник не полишає спроб прорвати оборону Збройних Сил України біля Оріхово-Василівки. В свою чергу Сили оборони в ході наступальних дій мали частковий успіх в районі Кліщіївки Донецької області, завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці.

В районі відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Таврія” наші захисники стійко тримають оборону неподалік Авдіївки та Мар’їнки, де протягом минулої доби противник здійснив понад 20 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій. Крім того, всі атаки ворога в районах Новомихайлівки Донецької області та південніше Новодарівки Запорізької області обернулися для окупантів значними втратами як у живій силі, так і в техніці. Водночас на Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках Сили оборони продовжують утримувати ініціативу, тиснути на ворога, проводити штурмові дії та відвойовувати нашу землю.

На Мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують наступальну операцію, завдають окупаційним військам значних втрат в живій силі та техніці, змушують ворога відходити із займаних позицій. В результаті штурмових дій наші воїни мають частковий успіх в районі Роботиного Запорізької області.

В районі відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Одеса” на Херсонському напрямку Сили оборони продовжують контрбатарейну боротьбу, знищуючи логістику, місця дислокації і вогневі позиції ворожих підрозділів.

Що відбувається на окупованих територіях

Командування російських окупантів на тимчасово окупованих територіях України для відбиття втрачених позицій перекидають підрозділи з числа колишніх ув’язнених російських тюрем на проблемні ділянки фронту.

Зокрема для підтримання інтенсивності бойових дій з міста Маріуполь в район Ільченкового, що на тимчасово окупованій території Запорізької області окупанти надіслали близько 200 колишніх ув’язнених з метою створення штурмових загонів для захоплення Роботиного.

Аналогічні заходи з переміщення до 120 колишніх ув’язнених проведено з Луганська до Мелітополя. Колишні зеки тут використовуються окупантами для так званих “м’ясних штурмів”.

Російські окупанти в період проведення так званих виборів, починаючи з 3 вересня цього року суттєво посилили свої контррозвідувальні заходи. Імітацію виборчого процесу активно контролювали посилені загони росгвардії та оперативно-технічної служби фсб, які намагались виявити проукраїнсько налаштованих громадян на тимчасово окупованих териоріях. Паралельно окупаційні карателі перевіряли рівень російської паспортизації населення, ставлення до окупаційної влади, а також проводились заходи з виявлення наявних зв’язків з мешканцями неокупованої частини України, джерел доходу та майнового стану.

Успіхи ЗСУ

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ і артилерії та безпілотних систем уражено 10 артилерійських засобів, 2 зенітно-ракетних комплекси, 1 район зосередження особового складу, 1 станцію радіоелектронної боротьби, 1 пункт управління та 5 складів боєприпасів противника.

Орієнтовні втрати противника минулої доби загалом склали: 590 окупантів, 16 танків, 14 бойових броньованих машин, 30 артилерійських систем, 2 РСЗВ, 2 засоби ППО, 5 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 31 автомобіль та 3 одиниці спеціальної техніки.

Втрати окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.09.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 270350 (+590) осіб,

танків ‒ 4584 (+16) од,

бойових броньованих машин ‒ 8792 (+14) од,

артилерійських систем – 5902 (+30) од,

РСЗВ – 766 (+2) од,

засоби ППО ‒ 517 (+2) од,

літаків – 315 (+0) од,

гелікоптерів – 316 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4650 (+5),

крилаті ракети ‒ 1455 (+0),

кораблі /катери ‒ 19 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 8444 (+31) од,

спеціальна техніка ‒ 884 (+3).

Дані уточнюються.

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