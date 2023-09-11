У росіян катастрофічні втрати: що відбувається на фронті 11 вересня

Повномасштабна війна в Україні триває вже п’ятсот шістдесят п’яту добу. Про ситуацію на фронті 11 вересня і втрати окупантів НСН повідомляє, посилаючись на Генштаб ЗСУ.

Нічна повітряна атака

Уночі 11 вересня 2023 року противник атакував ударними БпЛА типу “Shahed-136/131” з південно-східного напрямку (Єйськ, Приморсько-Ахтарськ – рф).

Зафіксовано пуски 12 “шахедів” у напрямку Запорізької та Дніпропетровської областей.

До відбиття удару залучено зенітні ракетні підрозділи, винищувальну авіацію, мобільні вогневі групи.

В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищено 12 “Shahed-136/131” у межах Запорізької, Дніпропетровської та Миколаївської областей, а також один БпЛА невстановленого типу.

Також ворог застосував тактичну авіацію на Дніпропетровщині, випустивши із літаків Су-34/Су-35 протирадіолокаційні ракети Х-31П та керовані авіаційні ракети Х-59. Попередньо без втрат. Інформація уточнюється.

Загальна ситуація на фронті 11 вересня

Сили оборони України продовжують ведення оборонних дій на сході та наступальної операції на півдні України, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах.

Протягом минулої доби відбулося понад 30 бойових зіткнень.

Ворог завдав 5 ракетних та 87 авіаційних ударів, здійснив 44 обстріли з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільним об’єктах нашої держави. Також окупанти атакували Україну 33 дронами-камікадзе типу “Shahed-136/131”, з яких 26 було знищено засобами протиповітряної оборони України. Внаслідок російських терористичних атак руйнувань та пошкоджень зазнали понад 100 приватних житлових будинків та інша цивільна інфраструктура.

Авіаційних ударів ворога зазнали населені пункти: Костянтинівка Сумської області; Веселе, Огірцеве, Синьківка, Кислівка, Котлярівка Харківської області; Новоселівське, Новоєгорівка, Білогорівка Луганської області; Спірне, Хромове, Нью-Йорк, Авдіївка, Старомайорське Донецької області; Мала Токмачка, Новоданилівка та Роботине Запорізької області; Бургунка Херсонської області; острів Первомайський, острів Зміїний.

Під артилерійським вогнем противника опинилися близько 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Ситуація на окремих напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує утримувати угруповання військ прикриття державного кордону, проводить активну диверсійну діяльність у прикордонних районах з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки.

В районі відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Бахмутському напрямку Сили оборони мають частковий успіх в районі Кліщіївки Донецької області, витісняють противника із займаних позицій та закріплюються на досягнутих рубежах, тривають жорсткі бої. Окрім цього, окупанти безуспішно намагалися прорвати оборону Збройних Сил України в районах Оріхово-Василівки, Кліщіївки та Курдюмівки Донецької області.

В районі відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках Сили оборони мають ініціативу, стримують ворога, проводять штурмові дії і метр за метром відвойовують нашу землю. Так, наші захисники успішно тримають оборону в районах Кераміка, Авдіївки, Сєверного, Мар’їнки та Рівнополя Донецької області, де протягом доби противник здійснив близько 20 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій. Всі атаки ворога обернулися для окупантів значними втратами в живій силі та техніці.

На Мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують наступальну операцію, завдають окупаційним військам значних втрат в живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

На Херсонському напрямку сили оборони продовжують вести контрбатарейну боротьбу, знищувати склади забезпечення та наносити успішне ураження по тилам противника.

Мобілізація на окупованих територіях і в Росії

У зв’язку із катастрофічними втратами окупантів очікується, що у найближчий час в російській федерації та на тимчасово окупованих нею територіях України розпочнеться масова примусова мобілізація населення. Її показники за різними оцінками можуть становити від 400 до 700 тисяч осіб. Окремі документи з цього приводу вже потрапили у мережу. Слід зазначити, що цього разу призвати планується також близько 40 тисяч мешканців Чеченської республіки, яких ймовірно буде використано в якості “загороджувальних загонів” позаду російських військ. При цьому серед населення Москви та Санкт-Петербурга цифри запланованої мобілізації знову залишаються мінімальними. На фронт в якості “гарматного м’яса” вкотре підуть пересічні громадяни – мешканці російських регіонів, яких у спину штовхатимуть на смерть кадирівські кати. Відтак, чи не єдиним способом для російських військових вижити є добровільна здача в полон Силам оборони України.

Успіхи ЗСУ

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки ворога.

Підрозділами ракетних військ нанесено ураження по 8 артилерійських засобах противника.

Орієнтовні втрати противника минулої доби склали: 580 окупантів, 6 танків, 12 бойових броньованих машин, 28 артилерійських систем, 3 засоби ППО, 35 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 32 автомобіля та 5 одиниць спеціальної техніки.

Втрати окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.09.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 269210 (+580) осіб,

танків ‒ 4560 (+6) од,

бойових броньованих машин ‒ 8767 (+12) од,

артилерійських систем – 5839 (+28) од,

РСЗВ – 760 (+0) од,

засоби ППО ‒ 512 (+3) од,

літаків – 315 (+0) од,

гелікоптерів – 316 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4628 (+35),

крилаті ракети ‒ 1455 (+0),

кораблі /катери ‒ 19 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 8370 (+32) од,

спеціальна техніка ‒ 877 (+5).

Дані уточнюються.

Ще новини України: Де наступають ЗСУ, а де стримують наступ: ситуація на фронті 10 вересня