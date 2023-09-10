Де наступають ЗСУ, а де стримують наступ: ситуація на фронті 10 вересня

Повномасштабна війна в Україні триває вже п’ятсот шістдесят четверту добу. Про ситуацію на фронті 10 вересня і втрати окупантів НСН повідомляє, посилаючись на Генштаб ЗСУ.

Нічна повітряна атака

Сьогодні вночі противник атакував Київщину 33 ударними БпЛА типу “Shahed-136/131” з північного напрямку (Курськ).

Силами й засобами протиповітряної оборони України знащено 26 ворожих ударних БпЛА.

Загальна ситуація на фронті 10 вересня

Російські окупанти продовжують ігнорувати міжнародне гуманітарне право, здійснюють обстріли не лише по позиціях українських військ, а й по цивільній інфраструктурі населених пунктів, тероризуючи мирних жителів. На жаль, внаслідок таких терористичних дій є загиблі та поранені серед цивільного населення, зруйновані житлові будинки, пошкоджена цивільна інфраструктура.

Сили оборони України продовжують ведення оборонних дій на сході та наступальної операції на півдні України, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах.

Протягом минулої доби відбулося понад 30 бойових зіткнень. Ворог завдав 2 ракетних та 40 авіаційних ударів, здійснив понад 38 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ так і по цивільних об’єктах нашої держави.

Авіаційних ударів ворога зазнали населені пункти Бударки, Амбарне, Синьківка, Кислівка, Чернещина Харківської області, Новоселівське, Білогорівка Луганської області, Сіверськ, Андріївка, Красногорівка, Старомайорське, Спірне, Веселе, Пречистівка, Золота Нива Донецької області, Роботине, Кам’янка Запорізької області, Архангельське Херсонської області.

Під артилерійським вогнем противника опинилися понад 45 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Ситуація на окремих напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує утримувати угруповання військ прикриття державного кордону, проводить активну диверсійну діяльність у прикордонних районах з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки.

В районі відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському, Лиманському та Бахмутському напрямках окупанти безуспішно намагалися прорвати оборону Збройних Сил України в районах Берестового, Оріхово-Василівки, Богданівки. Тривають жорсткі бої в районі Кліщіївки.

В зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках Сили оборони продовжують утримувати ініціативу: стримують ворога, проводять штурмові дії і метр за метром відвойовують нашу землю. Зокрема, українські воїни відбили близько 15 атак ворога в районі Мар’їнки.

На Мелітопольському напрямку Сили оборони ведуть наступальну операцію, завдають окупаційним військам значних втрат в живій силі та техніці, змушують ворога відходити із займаних позицій.

На Херсонському напрямку Сили оборони продовжують вести контрбатарейну боротьбу, знищувати склади противника та наносити успішне ураження по його тилам.

«Вибори» на окупованих територіях

10 вересня 2023 року, на тимчасово окупованих територіях України окупаційною владою сплановано проведення незаконних “виборів голів та депутатів місцевих рад”. Слід зазначити, що переважна більшість кандидатів навіть не мають вищої освіти та працюють двірниками, охоронцями й прибиральницями. Окупанти просто використовують їх особистості для приховування реальних “керманичів” захоплених територій.

Зазначені псевдовибори та їх результати не визнає увесь цивілізований світ, а сам факт їх проведення й участь місцевого населення буде використано окупаційною владою з метою обліку людських мобілізаційних ресурсів та їх подальшого призову до лав загарбницької армії країни-агресора.

Командування Сил оборони України закликає ігнорувати участь у таких псевдодемократичних заходах та уникати призову до окупаційного війська.

Успіхи ЗСУ

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки противника. Крім того, протиповітряною обороною знищено три розвідувальні БпЛА.

Підрозділами ракетних військ уражено 6 артилерійських засобів, 1 зенітно-ракетний комплекс, 1 район зосередження особового складу та 1 склад паливно-мастильних матеріалів противника.

Орієнтовні втрати противника минулої доби склали: 490 окупантів, 10 танків, 16 бойових броньованих машин, 22 артилерійські системи, 3 РСЗВ, 1 засіб ППО, 5 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 40 автомобілів та 2 одиниці спеціальної техніки.

Втрати окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.09.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 268630 (+490) осіб,

танків ‒ 4554 (+10) од,

бойових броньованих машин ‒ 8755 (+16) од,

артилерійських систем– 5811 (+22) од,

РСЗВ – 760 (+3) од,

засоби ППО ‒ 509 (+1) од,

літаків – 315 (+0) од,

гелікоптерів – 316 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4593 (+5),

крилаті ракети ‒ 1455 (+0),

кораблі /катери ‒ 19 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 8338 (+40) од,

спеціальна техніка ‒ 872 (+2).

Дані уточнюються.

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